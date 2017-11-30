Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi, Saray Dede Torun Evi'nde sağlık semineri düzenledi

Pursaklar Belediyesi Saray Dede Torun Evi’nde düzenlenen sağlık seminerinde ihtiyarlara yüksek tansiyon ve şeker hastalıkları hakkında bilgi verildi.

Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçedeki ihtiyarlara yönelik sağlık seminerlerine devam ediyor. Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Saray Dede Torun Evi 'nde düzenlenen seminerde ihtiyarlara önemli sağlık bilgileri verildi.

İhtiyarlara stres ve üzüntüden uzak durmaları gerektiği tavsiye edildi. Tansiyonun damar tıkanıklığına da etki ettiği belirtildi. Damarın tıkalı olmasının kan dolaşımına etki ettiği vurgulandı. Kan dolaşımının sağlıklı olmadığı zamanlarda kalp büyümesi meydana geldiğine dikkat çekildi. İhtiyarların tuza, şekere ve una dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı. Sağlıklı yaşam için doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği tavsiye edilip, seminere katılan dedelere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.