Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 12. Hafta Bolu deplasmanından iki puanla döndü

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geride kalan 12 haftada 25 puan toplayan Pursaklar’ın Sultanları, son yedi haftalık galibiyet serisine devam etti. On ikinci hafta Bolu’ya misafir olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı zorlu rakibini 3-2 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. İlk seti 24-26 kazanan Pursaklar, ikinci ve üçüncü setleri rakibine kaptırdı. Dördüncü sette Antrenör Salih Yergin’in taktikleriyle atak yapan Pursaklar’ın Sultanları geriye kalan iki seti 17-25 ve 10-15 kazanarak hanesine iki puanı yazdırdı.
Kendi sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Bolu Belediyesi böylece Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı karşısında sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı. Maçın başından beri oyuna konsantre olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı elde ettiği galibiyetle puanını 25’e yükseltti. Takıma destek için Bolu’ya giden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kulüp Başkanı Nedim Erçetin ile birlikte maçı izleyip sporculara destek verdi. Son haftaların en güzel maçlarından biri olduğunu belirten Başkan Çetin “Takımımız önemli bir galibiyet elde etti. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sporcuları ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi. Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 24 Aralık’ta İdmanocağı’nı sahasında konuk edecek.
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