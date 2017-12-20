Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 12. Hafta Bolu deplasmanından iki puanla döndü

Bir hayli çekişmeli geçen maçı 3-2 kazanan Pursaklar’ın Sultanları 7 haftalık galibiyet serisini sürdürdü.

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geride kalan 12 haftada 25 puan toplayan Pursaklar’ın Sultanları, son yedi haftalık galibiyet serisine devam etti. On ikinci hafta Bolu’ya misafir olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı zorlu rakibini 3-2 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. İlk seti 24-26 kazanan Pursaklar, ikinci ve üçüncü setleri rakibine kaptırdı. Dördüncü sette Antrenör Salih Yergin’in taktikleriyle atak yapan Pursaklar’ın Sultanları geriye kalan iki seti 17-25 ve 10-15 kazanarak hanesine iki puanı yazdırdı.