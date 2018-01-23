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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 18. Hafta Sakarya Sporu konuk ettiği maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 40’a yükseltti

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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 18. Hafta Sakarya Sporu konuk ettiği maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 40’a yükseltti
Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geride kalan 18 haftada 40 puan toplayan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, bu hafta Sakarya Spor’u konuk etti.

Maçın ilk setinde oyun üstünlüğünü elde eden Pursaklar’ın Sultanları, ilk seti 25-10’luk ezici bir farkla kazandı. İkinci sette toparlanan Sakarya Spor, tüm çabalarına rağmen Pursaklar’ın etkili oyunu karşısında set alamadı. İkinci ve üçüncü setleri 25-23 ve 26-24’lük sayılarla kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı sahadan 3 puanla ayrıldı.

1. Lig Bayanlar B Grubunda 5. Sırada yer alan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 19. Hafta Gümüşhane Gençler Birliği’ne konuk olacak. Karadeniz’den galibiyetle ayrılmak isteyen Pursaklar’ın Sultanları antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam ediyor.

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