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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 19. Hafta Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 43’e yükseltti

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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 19. Hafta Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 43’e yükseltti
Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubundaki hem iç saha maçlarında hem de deslapsanda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Geride kalan 19 haftada 43 puan toplayan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, bu hafta Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği’ne konuk oldu.

Gümüşhane Aydın Doğan Spor Tesislerinde rakibini terleten Pursaklar’ın Sultanları set vermeden galip geldi. Maçın ilk setinde oyun üstünlüğünü elde eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ilk seti 25-7’lik ezici bir farkla kazandı. İkinci ve üçüncü setlerde baskıyı iyice arttıran Pursaklar, 25-19 ve 25-10 gibi farklarla sahadan 3-0 ayrılıp hanesine 3 puan daha yazdırdı. 1. Lig Bayanlar B Grubunda 5. Sırada yer alan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 20. Hafta 3 Şubat’ta Samsun Büyükşehir’i Pursaklar Kapalı Salonunda konuk edecek. Bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isteyen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Antrenör Salih Yergin gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

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