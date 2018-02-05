  • BIST 117.139
  • Altın 161,714
  • Dolar 3,7654
  • Euro 4,6856
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 20. Hafta Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i 3-2’lik skorla mağlup edip hanesine iki puan yazdırdı

»
Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 20. Hafta Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i 3-2’lik skorla mağlup edip hanesine iki puan yazdırdı
Türkiye Voleybol 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esen Pursaklar’ın Sultanları hem iç saha maçlarında hem de deslapsanda galibiyet serilerine devam ediyor.

Geride kalan 20 haftada büyük performans gösteren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 45 puan topladı. Pursaklar Kapalı Spor Salonunda zorlu rakibi Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i konuk eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. İlk seti 25-20 alan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ikinci seti 18-25’le rakibine kaptırdı.

Üçüncü sette baskıyı arttıran konuk takım Samsun Anakent 23-25’le öne geçmeyi başardı. Yaptığı hamlelerle Samsun karşısındaki baskıyı tersine çeviren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Antrenörü Salih Yergin’in öğrencileri, dördüncü seti 26-24’le kazanarak durumu eşitledi. Beşinci sette konuk takım karşısında baskı ve oyun hakimiyetini arttıran Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 16-14’le skoru belirledi. Zorlu rakibi karşısında 3-2’lik galibiyetle ayrılan Pursaklar’ın Sultanları puanını 45’e yükseltti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Voleybol İhtisas Kulübü Başkanı Nedim Erçetin de maçı izleyerek sporcuları destekledi. Maç sonunda Pursaklar’ın Sultanlarını tebrik eden Başkan Çetin, başarılar diledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Voleybol Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, grup lideri Karayolları’nı 3-1 mağlup etti15 Ocak 2018 Pazartesi 10:29
  • Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ikinci yarıda da fırtına gibi esip 10’uncu galibiyet serisine imza attı12 Ocak 2018 Cuma 11:07
  • Sanatçı Mahmut Tuncer, Pursaklar Belediyesi Tebessüm Sinemasını ziyaret ederek öğrenci ve velilerle bir araya geldi10 Ocak 2018 Çarşamba 12:10
  • Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ikinci yarıya da galibiyetle başladı08 Ocak 2018 Pazartesi 11:03
  • Pursaklar Belediyesi evlendirme memurluğu 2017’de bin 176 çiftin nikâhını kıydı03 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
  • Pursaklar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, Altınova Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada asfalt çalışmasına devam ediyor28 Aralık 2017 Perşembe 10:53
  • ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine bir tepki de Pursaklar Voleybol İhtisas Takımından geldi28 Aralık 2017 Perşembe 10:09
  • Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ilk yarıda sekiz hafta üst üste galibiyet elde ederek rekora imza attı27 Aralık 2017 Çarşamba 10:16
  • Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı için denetimlerini sıkılaştırdı26 Aralık 2017 Salı 11:09
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 12. Hafta Bolu deplasmanından iki puanla döndü20 Aralık 2017 Çarşamba 12:20
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim