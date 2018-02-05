Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 20. Hafta Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i 3-2’lik skorla mağlup edip hanesine iki puan yazdırdı

Türkiye Voleybol 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esen Pursaklar’ın Sultanları hem iç saha maçlarında hem de deslapsanda galibiyet serilerine devam ediyor.

Geride kalan 20 haftada büyük performans gösteren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 45 puan topladı. Pursaklar Kapalı Spor Salonunda zorlu rakibi Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i konuk eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. İlk seti 25-20 alan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ikinci seti 18-25’le rakibine kaptırdı. Üçüncü sette baskıyı arttıran konuk takım Samsun Anakent 23-25’le öne geçmeyi başardı. Yaptığı hamlelerle Samsun karşısındaki baskıyı tersine çeviren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Antrenörü Salih Yergin’in öğrencileri, dördüncü seti 26-24’le kazanarak durumu eşitledi. Beşinci sette konuk takım karşısında baskı ve oyun hakimiyetini arttıran Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 16-14’le skoru belirledi. Zorlu rakibi karşısında 3-2’lik galibiyetle ayrılan Pursaklar’ın Sultanları puanını 45’e yükseltti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Voleybol İhtisas Kulübü Başkanı Nedim Erçetin de maçı izleyerek sporcuları destekledi. Maç sonunda Pursaklar’ın Sultanlarını tebrik eden Başkan Çetin, başarılar diledi.