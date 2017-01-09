Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda MSK Urfa Spor’u 3-0’lık skorla yendi

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 14’üncü hafta karşı karşıya geldiği MSK Urfa Spor’u 3-0’lık skorla geçerek galibiyet serisine devam etti.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden temsilcimiz Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligdeki başarısını galibiyetlerle sürdürüyor. On dördüncü hafta deplasmandaMSK UrfaSpora’a konuk olan temsilcimiz, rakibine göz açtırmadı. Üstü üste gelen sayılarla maçı 3-0 kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı puanını 30’a yükseltti.

Performanslarıyla göz dolduran Filenin Sultanları, 15 Ocak’taki DSİ Elazığ galibiyetine odaklandı. Pursaklar Kapalı Spor Solunda antrenmanlarına devam eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Antrenörü Salih Yergin “Ligin ortalarındayız, takım iyice oturuyor. Her geçen gün daha da iyi performans göstererek ilçemizi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Aldığımız her galibiyet hem ilçemizi hem de bizleri memnun ediyor. On dördüncühaftayı geride bırakırken 30 puan topladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.

Bizlerden desteklerini esirgemeyen Pursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Çetin, Kulüp Başkanımız Nedim Erçetin ve taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi.