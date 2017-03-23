Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı final biletini aldı

Voleybol Bayanlar 1. Lig A ve B grupları yarı final etabı tamamlandı. Karşıyaka’yı 3-0 mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 6 puanla grup ikincisi olup finallerde oynamaya hak kazandı.

2016-2017 Voleybol Bayanlar 1. Lig’de 57 puan toplayarak yarı final mücadelelerinde İlbank, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka ile mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bursa’da destan yazdı. İki maçı kazanarak 6 puan toplayan Pursaklar’ın sultanları grup ikincisi olarak finallere adını yazdırdı. Salip Yergin yönetimindeki Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı yarı finalde son maçını Karşıyaka Spor ile yaptı. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 3-0’lık skorla kazanarak 3 puan elde etti. Mücadeleye etkili başlayan Pursaklar’ın Sultanları ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sete de etkili aşlayan Pursaklar, 25-21 ve 25 -17’lik setlerle skora ulaşıp final biletini aldı.

1.Lig Bayanlar Yarı Final 2. Grup’ta ilk iki sırada yer alan İlbank ve Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde Bursa Cengiz Göllü Spor Salonunda final mücadelesi edecek.