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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Kahramankazan’ı 3-1 mağlup ederek puanını 52’ye yükseltti

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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Kahramankazan’ı 3-1 mağlup ederek puanını 52’ye yükseltti
Türkiye Voleybol 1. Lig Bayanlar B Grubunda yükselişini sürdüren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 23. Hafta Kahramankazan’ı 3-1 mağlup ederek puanını 52’ye yükseltti.

Voleybol 1. Lig Bayanlar B Grubunda galibiyet serisini sürdüren Pursaklar’ın Sultanları hem iç saha maçlarında hem de deslapsanda rakiplerine geçit vermiyor. Geride kalan 23 haftada büyük performans gösteren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 52 puan toplayıp 4. Sıradaki yerini korudu.

Kahramankazan Belediyesini konuk eden Pursaklar’ın Sultanları sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. İlk seti 21-25 kaybeden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ikinci sette oyun hakimiyetini sağlayıp 25-20 ile skoru dengeledi. Üçüncü ve dördüncü setlerde baskıyı arttıran Pursaklar son iki seti de 25-16’lık farkla kazanarak sahadan 3-1’le ayrıldı.

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