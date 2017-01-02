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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Sakarya Hendek Spor’u 3-0’lık skorla geçerek galibiyet serisine devam ediyor

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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Sakarya Hendek Spor’u 3-0’lık skorla geçerek galibiyet serisine devam ediyor
Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 13’üncü hafta karşı karşıya geldiği Sakarya Hendek Spor’u 3-0’lık skorla geçerek galibiyet serisine devam etti.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden temsilcimiz Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligdeki başarısını galibiyetlerle sürdürüyor. On üçüncü hafta deplasmanda Sakarya Hendek Spora’a konuk olan temsilcimiz, rakibine göz açtırmadı. Üstü üste gelen sayılarla maçı 3-0 kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı puanını 27’ye yükseltti.

Performanslarıyla göz dolduran Filenin Sultanları, 8 Ocak’taki Şanlıurfa galibiyetine odaklandı. Pursaklar Kapalı Spor Solunda antrenmanlarına devam eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Salih Yergin “Ligin ortalarındayız, takım iyice oturuyor. Her geçen gün daha da iyi performans göstererek ilçemizi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Aldığımız her galibiyet hem ilçemizi hem de bizleri memnun ediyor. On üç haftayı geride bırakırken 27 puan topladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

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