Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son altı hafta oynadığı maçların tamamını kazanarak galibiyet serisine devam etti

Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor.Geride kalan 11 haftada 23 puan toplayan Pursaklar’ın Sultanları, son altı haftalık galibiyet serisine devam etti. Gümüşhane Gençlerbirliği, Samsun Büyükşehir Anakent, Anadolu Üniversitesi, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler, ve Kahramankazan’ın yanı sıra Bartın Polisgücü’nü de mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı yükselişini sürdürüyor. On birinci hafta Bartın Polisgücü’nü konuk eden ev sahibiPursaklar Voleybol İhtisas Takımı, setleri 25-9, 25-18 ve 25-13’lük farklarla kazandı.
Maçın başından beri oyun hâkimiyetini koruyan Pursaklar Voleybolİhtisas Takımı elde ettiği galibiyetle puanını 23’e yükseltti. 1. Lig Bayanlar B Grubunda hem takdir hem de puan toplamaya devam eden Pursaklar’ın Sultanları on ikinci hafta Bolu Belediyesi’ne konuk olacak. 17 Aralık’ta Bolu Belediyesi ile mücadele edecek olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, kapalı spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.
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