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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son beş hafta oynadığı maçların tamamını kazanarak galibiyet serisine devam etti

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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son beş hafta oynadığı maçların tamamını kazanarak galibiyet serisine devam etti
Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Gümüşhane, Samsun, Anadolu Üniversitesi, TED Ankara Kolejliler’in ardından Kahramankazan’ı da mağlup ederek puanını 20’ye yükseltti.

Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geride kalan 10 haftada 20 puan toplayan Pursaklar’ın Sultanları, son beş haftalık galibiyet serisine devam etti. Gümüşhane Gençlerbirliği, Samsun Büyükşehir Anakent, Anadolu Üniversitesi ve İBA Kimya TED Ankara Kolejliler’in yanı sıra Kahramankazan’ı da mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı yükselişini sürdürüyor.

Onuncu hafta Kahramankazan Belediyespor’a konuk olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ilk iki seti 10-25 ve 16-25’lik farklarla kazandı. Üçüncü sette büyük bir avantaj ile devam eden Pursaklar, 20-25’lik skorla maçı kazanarak hanesine üç puan yazdırdı. Maçın başından beri oyun hâkimiyetini koruyan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı elde ettiği galibiyetle puanını 20’ye yükseltti. 1. Lig Bayanlar B Grubunda hem takdir hem de puan toplamaya devam eden Pursaklar’ın Sultanları on birinci hafta Bartın Polisgücü’nü evinde ağırlayacak. 10 Aralık’ta Bartın Polisgücü ile mücadele edecek olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, kapalı spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

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