Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son beş hafta oynadığı maçların tamamını kazanarak galibiyet serisine devam etti

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Gümüşhane, Samsun, Anadolu Üniversitesi, TED Ankara Kolejliler’in ardından Kahramankazan’ı da mağlup ederek puanını 20’ye yükseltti.

Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geride kalan 10 haftada 20 puan toplayan Pursaklar’ın Sultanları, son beş haftalık galibiyet serisine devam etti. Gümüşhane Gençlerbirliği, Samsun Büyükşehir Anakent, Anadolu Üniversitesi ve İBA Kimya TED Ankara Kolejliler’in yanı sıra Kahramankazan’ı da mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı yükselişini sürdürüyor.