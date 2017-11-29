Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son dört hafta oynadığı maçları kazanarak galibiyet serisine devam etti

Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esiyor. Geride kalan 9 haftada 17 puan toplayan Pursaklar temsilcisi, son dört hafta Karadeniz ekiplerinden Gümüşhane Gençlerbirliği, Samsun Büyükşehir Anakent’in yanı sıra Anadolu Üniversitesi ve İBA Kimya TED Ankara Kolejliler’e geçit vermedi. Gümüşhane Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 7. hafta Samsun Büyükşehir Anakent’i 3-2, 8. hafta kendi evinde Anadolu Üniversitesi’ni 3-0, 9. Hafta da İBA Kimya TED Ankara Kolejliler’i 3-1 mağlup edip puanını 17’ye yükseltti.
Dokuzuncu hafta TED Ankara Kolejliler’i Pursaklar Kapalı Spor Salonunda ağırlayan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, çekişmeli geçen ilk seti 28-26 kazandı. İkinci seti rakip takıma kaptıran Pursaklar, üç ve dördünce sette oyun hâkimiyeti ile maçı kazandı. Maçın başından beri oyuna iyi başlayan Pursaklar Voleybol ligdeki performansı hem puan toplamayı hem de takdir toplamayı sürdürüyor. 3 Aralık’ta Kahramankazan Belediyesi ile mücadele edecek olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, kapalı spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.
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