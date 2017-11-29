Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son dört hafta oynadığı maçları kazanarak galibiyet serisine devam etti

Gümüşhane Gençlerbirliği, Samsun Büyükşehir Anakent, Anadolu Üniversitesi’nin ardından İBA Kimya TED Ankara Kolejliler’i de mağlup ederek puanını 17’ye yükseltti.

Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esiyor. Geride kalan 9 haftada 17 puan toplayan Pursaklar temsilcisi, son dört hafta Karadeniz ekiplerinden Gümüşhane Gençlerbirliği, Samsun Büyükşehir Anakent’in yanı sıra Anadolu Üniversitesi ve İBA Kimya TED Ankara Kolejliler’e geçit vermedi. Gümüşhane Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 7. hafta Samsun Büyükşehir Anakent’i 3-2, 8. hafta kendi evinde Anadolu Üniversitesi’ni 3-0, 9. Hafta da İBA Kimya TED Ankara Kolejliler’i 3-1 mağlup edip puanını 17’ye yükseltti.