Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı,Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1’lik skorla yenerek 3 puan elde etti

2016-2017 sezonu Voleybol Bayanlar 1. Lig A ve B grupları yarı final maçlarında Manisa Büyükşehir ile karşılaşan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı müsabakayı 3-1’lik skorla kazanarak avantaj elde etti.

2016-2017 Voleybol Bayanlar 1. Lig’de 57 puan toplayarak yarı final mücadelelerinde oynamaya hak kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, yarı final ikinci maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı müsabakayı 3-1’lik skorla kazanarak 3 puan elde etti.

Mücadeleye etkili başlayan Pursaklar’ın Sultanları ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette oyuna ortak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor seti kazanarak 1-1 ile durumu eşitledi. Üçüncü sette ağırlığını koyan Pursaklar, oyuna yeniden hakim olarak bu seti 25-19 kazanıp durumu 2-1 yaptı. Son seti de üstün götüren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı dördüncü seti de 25-23 ile kazanarak skoru belirledi. 1. Lig Bayanlar Yarı Final 2. Grup’ta mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 3 puanla final şansını sürdürüyor. Öte yandan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Antrenörü Salih Yergin haftanın antrenörü olarak seçildi.