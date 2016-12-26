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Pursaklar'da 10 TIR’a yüklenerek dualarla eşliğinde Halep'e uğurlandı

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Pursaklar'da 10 TIR’a yüklenerek dualarla eşliğinde Halep'e uğurlandı
Pursaklar Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen Halep Üşümesin kampanyasında toplanan yaşam malzemeleri 10 TIR’a yüklenerek dualarla uğurlandı.

 Geriye kalan 3 TIR ise hafta içinde gönderilecek. 

Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan Halep Üşümesin kampanyasına ilçe halkı büyük destek verdi. İhtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlar 10 TIR’a yüklenerek Halep’e gönderildi. Hicret Camii önünde düzenlenen törende Kur’an tilaveti, basın açıklaması ve dualar edildi. Yoğun ilgi gösterilen uğurlama töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Pursaklar Belediyesi öncülüğünde, insani, vicdani ve tarihimizden beslenen sorumluluğumuzu yerine getirmek, Halepli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Hazırladığımız yardım malzemelerini 10 TIR’a yükleyip uğurluyoruz. 3 TIR ise yüklenme aşamasında. Toplam 13 TIR yardım göndereceğiz” dedi.

Başkan Çetin: “Ey insanlık ayağa kalk!”

Ülkesini, evini ve yüreğini Suriyelilere açan Türkiye ve Türk milletinin geçmişte olduğu gibi, bugün de mağdurlara, mazlumlara kucak açtığının altını çizen Başkan Çetin, “Bizler, Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar halkı olarak, zalim Esed’i ve onun destekçilerinin yaptığı saldırıları, katliamları açıkça lanetliyoruz. Bizler, hiçbir zaman mazlumun dinini, ırkını, dilini sormadık, sormayız. Zulüm kimden gelirse gelsin, bunun karşısında dururuz. Bu anlayışla Pursaklar olarak, bu zulüm sahnesini yıkmaya, surda gedik açmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Suriye konusunda sessiz kalan Batılı ülkeleri de eleştiren Başkan, şu mesajları verdi: “Hep birlikte Tebessüm Şehri Pursaklar’dan bir kez daha haykırıyoruz: Ey insanlık ayağa kalk! Dünyayı, insanlığı terörden, vahşetten, zalimlerden, katliamlardan ve sömürüden kurtar!Almanya, Fransa, Belçika için ayağa kalkan dünya, artık bedenleri sahillere vuran, feryatları yürekleri dağlayan minik yavrular için de ayağa kalkmalısın.Bizler için Ankara, İstanbul ne ise Halep de odur. İstanbul’da, Kayseri’de patlayan bombalar, Halep’te de patlamaktadır. Aynı taşeronlar, aynı yöntemler kullanılmaktadır.”

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in ardından kürsüye gelen AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ise 15 Temmuz’da kahramanlık destanı yazan Pursaklar’ın Suriye’de yaşanan zulme karşı da büyük bir fedakarlık gösterdiğini kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.

TIR’larda tonlarca ihtiyaç malzemesi yer alıyor

Hazırlanan yardım TIR’larında 19 ton un, 11 ton gıda ve kuru bakliyat, 8 ton helva, 4 bin 500 koli giysi, 120 koli mama, 4 ton 250 kilo zeytin, 1 ton süt ve meyve suyu, 30 ton patates, 3 bin çift ayakkabı, Bin 580 adet battaniye, 96 adet halı, 196 adet yatak-yorgan, soba, çocuk arabası, engelli arabası, bebek setleri, çocuk oyuncaklarıgibi ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de hafta içi bölgeye giderek Pursaklar’dan gönderilen toplan 13 TIR’lık yardım malzemelerini Haleplilere dağıtacak. 

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