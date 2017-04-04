Pursaklar'da Aile İçi İletişim semineri düzenlendi

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evinde düzenlenen seminerde Sosyal Hizmetler Uzmanı Ayten Bekar kadınlara Aile İçi İletişim konusunu anlattı.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Ayten Bekar’ın sunumuyla gerçekleşen Aile İçi İletişim seminerinde eşlerin birbirine karşı davranışlarının çocuklar üzerinde etkili olduğuna dikkat çekildi. Sevgi, hoşgörü, güzel sözün iletişimin püf noktaları olduğunu belirten Ayten Bekar “Eşler arasındaki diyalog çok önemlidir. Çünkü çocuklar her şeyi modelliyor. Bu diyalogları da modelleyebilir.

Bu nedenle hassas olmalıyız” dedi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde soruları da cevaplayan Bekar, aile içi iletişimin etkilerini ve sonuçlarını tek tek açıkladı. Seminerden memnun kalan Ayyıldız Mahallesindeki kadınlar sunulan hizmetten dolayı Pursaklar Belediyesi’ne teşekkür etti.