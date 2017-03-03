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Pursaklar'da Kitap Okuma Yarışması için 25 bin kişi okuma maratonuna katıldı

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Pursaklar'da Kitap Okuma Yarışması için 25 bin kişi okuma maratonuna katıldı
Pursaklar Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği Kitap Okuma Yarışması için 25 bin kişi okuma maratonuna katıldı.

Öğrenci, veli ve halk kategorilerinde gerçekleşecek olan kitap okuma yarışmasının finali 11 Mayıs’ta yapılacak. 

Pursakları’ı ‘Okuyan Şehir’ haline getiren kurumlar, el birliği ile ilçedeki herkesi kitap okumaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz senelerde düzenlenen ve geleneksel hale gelen okuma yarışmaları bu sene tekrar yapılarak, kitap okumayı sevdirmek, Türkçenin doğru kullanımını sağlamak ve halkı kitap okumaya teşvik etmek amaçlanıyor. Yapılacak olan yarışma 3’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar olan öğrenciler, veliler ve halk kategorisinde gerçekleşecek. Yarışma şartlarını ve okunacak kitapları Pursaklar Kaymakamlığı, Pursaklar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden duyuran yetkililer, yarışmanın sonunda birinci olanlara dizüstü bilgisayar ve yarım altın, ikinci olanlara notebook ve çeyrek altın, üçüncü olanlara dijital fotoğraf makinesi ve gram altın verileceğini açıkladı.

Yarışmanın dayanak noktası olarak Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine atıfta bulunan ilgili kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği, sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini kaydetti.

Yarışmanın finali 11 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da okullarda gerçekleşecek.

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