Pursaklar'da Madde Bağımlılığı Bilinçlendirme Semineri düzenlendi

Pursaklar Belediyesi ve UMDER’in ortaklaşa düzenlediği Madde Bağımlılığı Bilinçlendirme Seminerinde toplumun önemli bir yarası olan uyuşturucu bağımlılığı konuşuldu.

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen seminere Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanına vekâleten Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Doğan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşan Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara “Bu tür seminerleri, konferansları yaparak aileleri bilinçlendirmeye devam edeceğiz” dedi. Bağımlılık konusunu slaytlar eşliğinde anlatan Bağımlı Danışmanı Nefes Eğitmeni Leyla Yağanoğlu, Bağımlılık Danışmanı Yazar İsa Altun ve Dr. Emire Olcayto “Uyuşturucuyu sevgi yok eder” mesajı verdi.

Bağımlılık yapan maddelerden çeşitli uyuşturucular, uyarıcı ve hayal gördüren maddeler, sigara, alkollü içecekler, bazı yapıştırıcılar, tiner ve çakmak gazı gibi uçucu maddeler hakkında önemli bilgiler veren konuşmacılar, uyuşturucu kullanımının özgürlüğün sonu olduğunu vurguladı. Tuzağa düşen gençlerin bu tuzaktan kurtulması için herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bağımlılığın iki türü olduğunu, bunlardan birincisinin madde bağımlılığı ikincisinin ise davranışsal bağımlılık olduğunu açıkladı. Bun karışı ise herkesin mücadele etmesi gerektiği çağrısı yapıldı. Yazar İsa Altun yeni çıkan Tehlike Bir Sokak Ötede kitabını okurları için imzaladı.