  • BIST 102.087
  • Altın 147,363
  • Dolar 3,5699
  • Euro 4,2009
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C

Pursaklar'da Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek

»
Pursaklar'da Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek
Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Kedi Güzellik Festivali kapsamında yapılacak olan Türk Mutfağı Yemek Yarışmasında birinci olan yarışmacıya 2 bin TL ödül verilecek.

2. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali kapsamında ev hanımlarına yönelik Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek. 6-7 Ekim tarihlerinde Pursaklar Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde gerçekleşecek olan yarışmaya ev hanımları katılacak. Yarışmanın menüsü başlangıç, ana yemek ve tatlı olarak planlanacak. Her ekip iki kişiden oluşacak ve yarışma iki saat sürecek.

Jüri üyeleri hazırlık, beceriler, hijyen, içerik uyumu, lezzet ve sunum gibi kategorilerde değerlendirme yapacak. Yarışma sonunda dereceye girerek birinci olan kişiye 2 bin TL, ikinci olan kişiye 1000 TL, üçüncü olan kişiye ise 500 TL ödül verilecek.

Yarışmaya kayıt yaptırmak isteyenler 30 Eylül mesai bitimine kadar 0312 328 68 87 numaralı telefondan veya Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’ne giderek kayıt müracaat edebilecek.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Evlerinde yeni dönem başlıyor05 Eylül 2017 Salı 12:04
  • Güçlükaya Mahallesinde hizmet veren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Cafe gönülleri fethediyor04 Eylül 2017 Pazartesi 11:08
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları Yaz Dönemi23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:59
  • Pursaklar Belediyesi hanım evi üyeleri Altınköy Açık Hava Müzesi’ne gezi düzenlediler18 Ağustos 2017 Cuma 09:13
  • Altındağlı kadınlar ekonomik özgürlüklerini kazanarak hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor17 Ağustos 2017 Perşembe 12:58
  • Çankaya Belediyesi ve KOSGEB'den kadınlara Girişimcilik Eğitimi17 Ağustos 2017 Perşembe 11:47
  • Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi17 Ağustos 2017 Perşembe 11:32
  • Hüma Sultan Hanım Evindeki ahşap boyama kursuna katılan kadınlar ahşap malzemelere adeta can veriyor15 Ağustos 2017 Salı 11:56
  • “Pandora: Kadın Girişimciliği için Avrupa’daki fırsatları keşfetme’’ projesi ile kadınlara yeni fırsatlar10 Ağustos 2017 Perşembe 11:38
  • Sincan’ın yükselen değerlerinden biri olan Sincan Hanımlar Konaklarına ilgi her geçen gün artıyor08 Ağustos 2017 Salı 11:40
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim