Pursaklar'da Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Kedi Güzellik Festivali kapsamında yapılacak olan Türk Mutfağı Yemek Yarışmasında birinci olan yarışmacıya 2 bin TL ödül verilecek.

2. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali kapsamında ev hanımlarına yönelik Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek. 6-7 Ekim tarihlerinde Pursaklar Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde gerçekleşecek olan yarışmaya ev hanımları katılacak. Yarışmanın menüsü başlangıç, ana yemek ve tatlı olarak planlanacak. Her ekip iki kişiden oluşacak ve yarışma iki saat sürecek.

Jüri üyeleri hazırlık, beceriler, hijyen, içerik uyumu, lezzet ve sunum gibi kategorilerde değerlendirme yapacak. Yarışma sonunda dereceye girerek birinci olan kişiye 2 bin TL, ikinci olan kişiye 1000 TL, üçüncü olan kişiye ise 500 TL ödül verilecek.

Yarışmaya kayıt yaptırmak isteyenler 30 Eylül mesai bitimine kadar 0312 328 68 87 numaralı telefondan veya Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’ne giderek kayıt müracaat edebilecek.