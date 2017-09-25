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Pursaklar'da Uluslararası Kedi Güzellik Festivali kapsamında “Ankara” temalı ödüllü Fotoğraf Yarışmasının ikincisini düzenleniyor

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Pursaklar'da Uluslararası Kedi Güzellik Festivali kapsamında “Ankara” temalı ödüllü Fotoğraf Yarışmasının ikincisini düzenleniyor
Yarışmada derece elde ederek birinci olan fotoğraf sahibine 2 bin TL, ikinciye 1000 TL ve üçüncüye 500 TL ödül verilecek.

Ankara’nın kültür hazinesi olan Ankara kedisine sahip çıkan Pursaklar Belediyesi, bu sene düzenleyeceği uluslararası festival ile Başkent’in kültür mirasını dünyaya tanıtmaya devam edecek. 

Üç gün sürecek olan festivalde ödüllü Ankara temalı fotoğraf yarışması da düzenleyecek olan Pursaklar Belediyesi, yarışmanın katılım koşullarını kamuoyu ile paylaştı.

Fotoğraf Yarışması’na 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek. Katılımcılar belirtilen temada en fazla iki fotoğraf ile başvurabilecek. JPEG formatında teslim edilecek olan fotoğraflardan katılım koşullarına uymayanlar değerlendirmeye alınmayacak. Fotoğraflar kediyarismasi@pursaklar.bel.tr ve pursaklarbasin@gmail.com adreslerine gönderilecek. Yarışmada derece elde ederek birinci olan fotoğraf sahibine 2 bin TL, ikinci olana 1000 TL ve üçüncü olana 500 TL ödül verilecek. Başvurular 30 Eylül saat 17.00’da sona erecek. Festival 6-7-8 Ekim tarihlerinde Pursaklar’da yapılacak.

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