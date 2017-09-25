Pursaklar'da Uluslararası Kedi Güzellik Festivali kapsamında “Ankara” temalı ödüllü Fotoğraf Yarışmasının ikincisini düzenleniyor

Yarışmada derece elde ederek birinci olan fotoğraf sahibine 2 bin TL, ikinciye 1000 TL ve üçüncüye 500 TL ödül verilecek.

Ankara’nın kültür hazinesi olan Ankara kedisi ne sahip çıkan Pursaklar Belediyesi, bu sene düzenleyeceği uluslararası festival ile Başkent’in kültür mirasını dünyaya tanıtmaya devam edecek.

Üç gün sürecek olan festivalde ödüllü Ankara temalı fotoğraf yarışması da düzenleyecek olan Pursaklar Belediyesi, yarışmanın katılım koşullarını kamuoyu ile paylaştı.