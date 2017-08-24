Pursaklar'da yeni açılan bulvar ve yolların asfalt çalışmasında büyük bir yol alındı

Pursaklar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, Saray Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada asfalt çalışmasına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ilçedeki bulvar ve caddelerde asfalt çalışması yaparken, Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de çok sayıda sokağın asfalt yama işlerini tamamladı. Uzun süredir Saray Mahallesi’nde yapılan yol çalışmaları nın ardından asfalt serimi tamamlanan bölgeler için Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e hemşerileri adına teşekkür etti. Sahada çalışmaları denetleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, işçilerle sohbet etti. Hazırlanan billboard çalışmalarıyla “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Melih Gökçek’e Saray Mahallemizde yaptıkları asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.