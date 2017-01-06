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​Pursaklar’ın en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı hız kesmeden devam ediyor

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​Pursaklar’ın en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Soğuk havalara rağmen kar kış demeden büyük bir özveri ile çalışan işçiler, Pursaklar Devlet Hastanesinin yüzde 50’sini tamamladı.

Pursaklar’ın en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Kar kış demeden yoğun bir çalışma içinde olan yüklenici firma, ilçenin merakla beklediği hastaneyi yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Bir yıldır çalışmalarını sürdüren yüklenici firma, 2017’de hastaneyi bitirip teslim etmek için kış mevsiminde de çalışmalarına devam ediyor. 3 bloktan oluşan hastane inşaatının yüzde 50’si tamamlandı.

Çalışmaların büyük bir özveri ile devam ettiğinin altını çizen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Hastane inşaatı çok hızlı ilerliyor. Kar kış demeden çalışmalar sürüyor. Yüklenici firma ile sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Hem ilçemizin hem de bölgemizin önemli ihtiyacına cevap verecek olan hastanemizin yüzde 50’lilik kısmı tamamlandı. Rabbim kazasız belasız tamamlayıp hizmete açmayı nasip etsin” dedi.

Hastanede bütün bölümler yer alıyor

11 mühendisin takip ettiği ve 300 işçinin çalıştığı hastane inşaatında tamamlanan blokların havalandırma ve elektrik tesisatı yapılıyor. Bir taraftan dış cephe kaplaması da devam eden Pursaklar Devlet Hastanesi içerisinde Kulak Burun Boğaz (K.B.B), dâhiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı, 7 adet ameliyathane, 1 adet sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler yer alacak. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastanede kreş de yer alıyor. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 ayrı binadan oluşacak. Hasta kabul kısmında anaokulu da yer alacak.

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