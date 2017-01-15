PUTLAŞTIRILAN KRAVAT

Ali Rıza Demircan / İlahiyatçı Yazar

*Bizim İmam Hatipli Ahmet Hakan Hürriyet yazarıdır. CNNTürk’te de programı vardır. Kravat takıp takmama konusunda görüş almak istemiş olacak ki takipçilerinden öneri yağdı. Tak diyenler de var takma diyenler de. Çoğunluk tak diyenlerde. Papyonu önerenler de var. Yalnızca Cuma günü takılmamasını isteyenler de var ki hikmetini anlayamadım , Her halde kutsallaştırdıkları Cuma günü ile kravatı örtüştürememiş olacaklar.. .

*!970 yılı Ocak ayında 26 yaşında genç bir İmam Hatipli olarak Süleymaniye Camii’nde Cuma ve Bayram hatipliği görevine başladım. Yeterince bilinçli olmadığımdan olacak modern görüntülü olmak için kravatsız minbere çıkmazdım.

Günlerden bir gün İstanbul Müftü vekili Ali Fikri Yavuz hoca ile karşılaştığımda kravatlıydım. Beni şöylece uyardı:

“Redhouse sözlüğünün Fransızca ilk baskısında kravatla ilgili olarak şu bilgiler verilmektedir: Kilise ruhbanları Haç takarlar, ruhban olmayıp laik olan halk da dindarlık göstergesi olarak kravat takarlar. Üçgen olarak bağlanan kravat Haç’ı temsil eder.”

Merhum Hocamızın verdiği bilgileri araştıramadıysam da kulağıma kar suyu kaçmıştı. Kravattan giderek soğudum. Kravatla minbere çıkmayı kültürel bir cinayet olarak görmeye başladım. Sonunda Moda putunun bu vazgeçilemez aksesuarına tapar olmaktan kurtuldum.

*Kendi kedime sorar dururum: Öğrenciler, öğretmenler ,akademisyenler kravatlı. Memurlar, polisler, subaylar kravatlı. Genelmüdürler, bakanlar hattâ mütedeyyin Cumhurbaşkanlarımız da kravatlı. Yalnızca bizimkiler değil mucidi olan batılılar kravatlı. Dünya da kravatlı oldu. Gel de buna -mecazi anlamda da olsa- Put deme.

*Katolik, Protestan, Ortadoks hiç bir Hıristiyan dîn adamı kravat takmaz. Musevi…ve Budist din adamlarında da kravat göremezsiniz . Bizim İmam-Hatiplerimizin ,vaizlerimizin, müftülerimizin ve hatta Diyanet İşleri Başkanlarımızın -maşallah- birbirinden moda kravatları var. Minberde, kürsüde ve hele hele mihrapta kravat olmazsa olmazlarımızdan. (Ha bu arada bize sorulan “Sakalsız olup kravatlı olan imamın imameti sahih midir?” şeklinde ki soruyu biz de Diyanetimize soralım.)

Diyanet Teşkilatının yüzde doksanı sakalsız ama yüzde yüzü kravatlı. Büyük çoğunluğu “İslâm’ın Garibi” olmayan bir camiadan başka ne beklenebilir? Allah razı olsun Mehmet Görmez hocamız sakal bıraktı da bir dönem sakal karşıtlığı da yapılan Diyanet’te olumlu bir adım atıldı.

*Ahmet Hakan’a verilen cevaplarda da görüldüğü üzere kravatlı oluş dün olduğu gibi bu günde şıklık nişanı olarak kabul edilmekte. “İslâma Göre Cinsel Hayat” isimli kitabımın yayınlandığı 1985 yılında Posta gazetesi için ünlü iş adamı Ali Koçman’la bir söyleşi yapmıştım. Söyleşi için hakim yaka bir gömlekle gelmiştim. “Ben sizin kravatlı çok yakışıklı resimlerinizi gördüm, şık adammışsınız,” diyerek söze başladı . Kravatsız olarak da şık olunabileceğini söyledimse de söz geçiremedim.

*Kravat İslâm’ı içselleştiremeyen batıcılarımız tarafından getirilip takıldığı” için ilk dönemlerde bize “Yabancılara Benzeme” konusu olarak takmaktan kaçınılması gereken bir nesne gibi görüldü . Doğru da görüldü.

Kılık Kıyafet devrimlerimizi gördüğü için bir İslâm aydını olarak içi sızlayan ünlü müfessirimiz Elmalı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili tefsirinin Yasîn suresinin 8. ayetinde inatçı inkârcıların halini tasvir sadedinde onların boyunlarına geçirilecek Ağlâli/halkaları kravata benzeterek şöyle der:” İlk bakışta çağdaş medeniyetin boyun bağları/kravatlarını hatırlatır görünen bu Ağlâl…”

Kravat bizim şimdiki nesillerimiz için Yabancılara Benzeme nesnesi olmaktan çıktıysa da üçgen bağlanışı sebebiyle olacak bazılarımız için olumsuz bir şeyler çağrıştırmakta da devam ediyor.

İşte dostlar…Ahmet Hakan bu yazıya da vesile oldu. Ne de olsa İmam hatipli…