Rabia katliamı unutanın kalbi kurusun

Eyüphan Kaya

Dört yıl önce %52 oyla seçilmiş Mısır’ın meşru cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kendi imzasıyla atadığı Genel Kurmay Başkanı Sisi tarafından yapılan bir darbe ile tahttan indirildi.

Bu darbeye karşı sözüm ona halktan yana olduğunu söyleyen ABD ve AB Sisi’nin yanında yer aldılar. Beytüllah’ın hizmetkarı durumunda olan o günün Suudi Kralı ise bu gayri meşru yönetime 12 milyar dolarlık bir katkı verdi. Öyle acı vericiydi ki kızı bir mektupla “senin kızın olmaktan utanıyorum” diyerek kral olan babasına tepki gösterdi.

İhvanı Müsliminin tabanı tepkisini göstermek için Rabiatüladeviye meydanında toplandılar.

Bu eli boş, silahsız insanlara tahammül etmeyen Sisi yönetimi tanklarla, silahlarla bu insanları ezdi geçti, resmi rakamlara göre 600 gayrı resmi bilgilere göre ise 2000 insan öldürülerek tarihe bir kara leke olarak geçti.

Anlaşılan 15 Temmuz’da insanlarımızı şehit düşüren o zındıka ruhlu kimseler Mısır’da daha çokmuş.

İslam coğrafyasının önemli bir ülkesi durumunda olan Mısır’da medeni insani bir seçim olmuş, hayırlı bir sonuç elde edilmiş, %52 oyla bir yıl öncesinde Muhammed Mursi Cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

Sadece 12 ay ülkenin başında kalan Mursi gereksiz gündemlerle önü tıkatılış, normal bir tarzda devleti yönetme imkanını bile bulamadığı halde ileriki yıllarda “halkı iyi idare edecek” endişesiyle ülkesinin düşmanı durumunda olan o yabancı ruhlu askerler tarafından görevine son verilmiştir.

Bizim ülkemizde yaşayan Sisi ruhlu kimseler utanmadan %52 ile seçilen Cumhurbaşkanımızın dahi başına böyle bir bela gelebilir diye bazı gazeteler aralığıyla manşet atmıştı.

15 Temmuz’da ağababalarının talimatlarını yerine getirmeye çalışan nankör kediler Anadolu insanının tepkisiyle karşılaşınca depresyon geçirdiler.

Her ne kadar ülkelerimiz farklı da olsa İslam coğrafyasının insanları olarak dertlerimiz ortaktır.

Umarım en kısa zamanda İslam dünyasında yeni bir yapılanmaya gidilir ve bu tür gevezeler görevden alınarak “İslam adalet mahkemesinde” yargılanırlar.

Ayrıca birçok İslam ülkesinde hala Sisi ruhlu askerler ve sesi çok çıkan ortakları var.

Allah’ın izniyle Türkiye’de derslerini aldıkları gibi diğerler ülkelerde de dersini alırlar.

İslam ülkelerinin hangisinde olursa olsun sesini yükselten bir asker rütbesi ne olursa olsun hemen görevden alınmalıdır.

Hiç bir kurum hiç bir kimse “İslam ülkelerinde göz bebeği olamaz” göz bebeği olacak biri varsa o da ülkenin sessiz çoğunluğu durumunda olan vatandaşlardır.

Sisi hiç sevinmesin! Ülkenin başında kalma süresi kaldığı kadar bile kalmadı, ya serbest seçimlere gidecek ya da tahtan inecek!

Rabia meydanındaki katliamı unutanların kalbi kurusun!

İslam dünyası bu kadar karışık olmasaydı bu kadar bile başta kalamazdı ya neyse.

Bir gece operasyonu ile görevden alınırsa hiç şaşmayın.