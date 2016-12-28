Alisa Çiçek Akyol / Genel Yayın Yönetmeni

Radyo Abdal'da "Engelsiz Bir Yaşam İçin" Engel olan engelim değil ki sloganıyla yola çıktık.

Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Ankara Temsilcisi olarak engellilerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini anlatan bir radyo programı hazırladık.

Bir süredir engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına birlikte projeler yürüttüğümüz değerli kişilerden aldığımız destekle, uzun soluklu sunmayı planladığımız radyo programımızın ilkini 30 Aralık 2016 tarihinde siz değerli dinleyenlerimizle buluşturacağız.

Her programda gerek ilgilileri gerekse sorunu yaşayan bireyleri konuk edeceğiz. Ayrıca tüm merak ettiklerinizi mail veya mesaj yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Konuk olmak isteyen, konuklara soru sormak isteyen, çözüm önerileri olan herkese mikrofonumuzu uzatacağız. Çünkü sorunların en kolay birlikte çözüleceğine inanıyoruz.

İlk konuğumuz İstanbul'dan İç Denetçi Taner Eraslan. Eraslan kanserli devlet memuru hastalarla ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi verecek.

Radyo Abdal'da her Cuma saat 15:00 te izleyenleriyle buluşacak olan programımızın tekrarı ise her pazar saat 22:00 de.

Radyo Abdal'a internet yoluyla dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz.

Öneri, istek ve yorumlarınız daha hızlı yol almamızı sağlayacak.

Lütfen bizimle iletişime geçin!

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