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​Radyo Eylem, 2'nci yaş gününü Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda kutladı

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​Radyo Eylem, 2'nci yaş gününü Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda kutladı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Radyo Eylem'in kuruluşunun 2'nci yıldönümü kutlamasına katıldı. Yaşar'a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Radyo Eylem, 2'nci yaş gününü Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda kutladı. Etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, özgür medyanın önemine dikkat çekti.

“Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var”

Medyanın özgür bir şekilde halk için çalışması gerektiğini ifade eden Yaşar, "Medya kuruluşları halkı ne kadar iyi bilgilendirirse, vatandaşlar da toplumsal gelişmeleri o kadar objektif değerlendirebilir.  Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu zor süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüdüğü aydınlık yoldan yürüyerek karanlık günleri geride bırakacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

Yaşar'a teşekkür plaketi verildi

Konuşmaların ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Plaketini Nazlıaka’nın elinden alan Yaşar, Radyo Eylem'in yeni yaşını kutlayarak, "Sizlere çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum.  Yeni yaşınız sizlere başarılar getirsin" dedi. Gecede konuşan Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da Radyon Eylem'in yeni yaşını kutladı.

Plaketlerden sonra sahne alan sanatçılar Erdal Beyazgül, Onur Kocamaz, Ersin Perçin, Aykut Aslan ve Eylem Ulusoy da sazları eşliğinde söyledikleri birbirinden güzel türkülerle kulakların pasını sildi.

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