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Ramazan Ayı her yıl olduğu gibi bu yılda Mamak’ta coşkulu geçecek

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Ramazan Ayı her yıl olduğu gibi bu yılda Mamak’ta coşkulu geçecek
On bir ayın sultanı olan Ramazan Ayı’nın manevi atmosferine uygun etkinliklerle vatandaşın karşısına çıkmaya hazırlanan Mamak Belediyesi hazırlıklarına hız verdi.

Unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yeniden yaşatan ve mahalle sakinlerini bir araya getiren “Mahallede İftar Var“ etkinliği bu yıl 27 farklı noktada 41 mahalleyi kapsayacak şekilde düzenlenecek. Geçtiğimiz sene 110 bin kişiyi iftar sofrasında ağırlayan Mamak Belediyesi’nin bu yılki hedefi 150 bin kişiye ulaşmak. Komşuluk ilişkilerini güçlendiren iftar sofraları ile aynı mahallede oturup, birbirini tanımayan insanlar aynı sofrada buluşacak. İftar sofralarının yanı sıra ramazan eğlenceleri de bu yıl yine mahallelere kurulacak.

Çocuklar Unutulmuyor

Mamak Belediyesi Ramazan Ayı’nda çocukları da unutmadı. İftar sonrası mahallelerde çocuklar için eğlenceler ve yarışmalar düzenlenecek. Mahalle iftarlarıyla çocuklar ve ailelerine pamuk şekeri, Osmanlı macunu ve şerbeti ikram edilecek.

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