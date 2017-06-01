Ramazan Bağışlarınızla, Fitre ve Zekâtlarınızla ÖNCE ÇOCUKLAR İYİLEŞSİN

İrem Subaşı / İllüzyonist

Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir. LÖSEV olarak diyoruz ki; “Bir Çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu nedenle Fitre ve zekâtlarınız, Ramazan Bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir.”

LÖSEV Ramazanda Binlerce Aileye Gıda ve İhtiyaç Kolileri Ulaştırıyor;

LÖSEV Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 23.000’eyaklaşan lösemili- kanserli,çocuk-yetişkin hasta ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine,içerisinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesi bulunan yardım kolileri ulaştıracak.

LÖSEV yıl içinde deher ay ailelerin evlerine kadargıda paketleri iletemel ihtiyaçlarını ulaştırarak, maddi yardımlar sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yardımlaşma duygusunun farklı bir anlam kazandığı Ramazan ayı boyunca tüm ailelerini kucaklayarak,bağışçılarının destekleriyle lösemili çocukları ve aileleriniyalnız bırakmayacak.

Türkiye’nin Dört bir yanındaki Aileler Geleneksel LÖSEV İftar Yemeklerinde Buluşuyor;

Ekonomik zorluklar içinde uzun ve pahalı bir tedavi sürecinden geçenlösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için bir araya gelerek moral kazanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında iftar yemekleri düzenleyecek. LÖSEV Ramazan Ayı boyunca binlerce lösemili, kanser hastası çocuk ve yetişkini, aileleriyle birlikte iftar yemeklerinde buluşturarak onlara hem moral verecek, hem sıkıntılarını yakından dinleyerek çözümler yaratacak.

LÖSEV İyilikler Tırı Ramazanda Hız Kesmeden Yola Devam Ediyor;Yardım kolileri yüklü LÖSEV İyilikler TırıTürkiye’nin dört bir köşesinigezerek yardımlarını birinci elden hasta ve ailelerine ulaştırıyor. Tüm ihtiyaçlarının yanı sıra bayramlıklarını dahigönüllerince seçme imkânı bulan lösemili çocuklar kadar kardeşlerinin ve tüm ailenin yüzügülüyor. LÖSEV YardımTırında ailelerin iğneden ipliğe her türlü ihtiyacına cevap verecek ürün bulunuyor. İlinizde LÖSEV İyilikler Tırını gördüğünüz noktaya siz de bağışlarınızı iletebilir, lösemili bir çocuğa yardım elinizi uzatabilirsiniz.

Bu Ramazan

Siz de Lösemili Çocuklarımıza Koli Koli

Mutluluk Hediye Edebilirsiniz;

Ramazan ayı boyunca iletilmek üzere birçok temel ihtiyacın yer aldığı koli seçeneklerinde kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok çeşit bulunuyor. LÖSEV’e kayıtlı ailelere gönderilmek üzere “Ben de bir koli almak istiyorum” diyorsanız;

Acil Yardım Paketi,

Orta Aile Paketi,

Büyük Aile Paketi,

Mutlu Aile Paketi,

Çok Sevinçli ve Zengin Büyük Aile Paketi,

Kolilerinde bütçenize göre tercih edebilirsiniz.

Detaylı bilgiye www.losev.org.trsitesinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz.

2010-2016 yılları arasındaçocuk yetişkin lösemili ve kanserli çocuklarımıza toplam 104.191.619,40 TL (Yüz Dört Milyon (Trilyon) Yüz Doksan Bir Bin Altı Yüz On Dokuz Lira Kırk Kuruş) yardım ulaştırıldı;

LÖSEV Devletten destek almadan kamu yararına çalışan vakıf statüsündedir.

Sizlerde bu Ramazan Ayında Türkiye’deki tüm banka şubelerinden, PTT şubelerinden, telefonla arayarak, tüm faturalı hatlardan 3406’ya boş bir SMS göndererek veya www.losev.org.tr üzerinden bağış seçeneklerini inceleyerek çocuklarımıza birer umut bağışlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI:

LÖSEV asla sokakta para toplamaz. Para ile gazete, dergi satmaz. Evinize, işyerinize gelerek bağış istemez. Kendilerini acındırarak sizi sömüren kişileri 155 Polis İmdat veya LÖSEV telefonlarına ihbar ediniz ve yakalatınız.