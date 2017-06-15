Ramazan-ı Şerifin 19. gününde Keçiören'de Ömer Karaoğlu ilahi konseri düzenledi

Ramazan-ı Şerifin 19. gününde Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde Ömer Karaoğlu, ilahileriyle sahne aldı

Kalaba Kent Meydanı nda düzenlenen konser öncesi Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, gençlerle birlikte Genç Keçiören Evinin de açılışını yaptı. Gecenin ilk gösterisi olan Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Halk Oyunları Seymenler Ekibini Başkan Ak adını taşıyan torunu Mustafa Ak ile birlikte tempo tutarak izledi. Daha sonra sahne alan Ömer Karaoğlu, ilahileriyle manevi atmosferi doruğa çıkarırken “ Şehit Tahtında Rabbe Gülümser ” ilahisi büyük alkış aldı.

Program sonrası Karaoğlu’na teşekkür eden Başkan Ak, “İlk kez bu kadar geç saatte bu kadar yoğun bir kalabalık görüyorum. Konserin ne kadar beğenildiğinin de kanıtı bu” derken Karaoğlu’nu da anti emperyalist, anti faşist, anti komünist, anti firavunist olarak tanımladı ve gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Program sonunda Ak, Karaoğlu’na, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Enes Günay ve AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek’e gecenin anısına hediye verdi.