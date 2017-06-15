  • BIST 99.098
  • Altın 141,991
  • Dolar 3,4998
  • Euro 3,9149
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C

Ramazan-ı Şerifin 19. gününde Keçiören'de Ömer Karaoğlu ilahi konseri düzenledi

»
Ramazan-ı Şerifin 19. gününde Keçiören'de Ömer Karaoğlu ilahi konseri düzenledi
Ramazan-ı Şerifin 19. gününde Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde Ömer Karaoğlu, ilahileriyle sahne aldı

Kalaba Kent Meydanında düzenlenen konser öncesi Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, gençlerle birlikte Genç Keçiören Evinin de açılışını yaptı. Gecenin ilk gösterisi olan Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Halk Oyunları Seymenler Ekibini Başkan Ak adını taşıyan torunu Mustafa Ak ile birlikte tempo tutarak izledi. Daha sonra sahne alan Ömer Karaoğlu, ilahileriyle manevi atmosferi doruğa çıkarırken “Şehit Tahtında Rabbe Gülümser” ilahisi büyük alkış aldı.

Program sonrası Karaoğlu’na teşekkür eden Başkan Ak, “İlk kez bu kadar geç saatte bu kadar yoğun bir kalabalık görüyorum. Konserin ne kadar beğenildiğinin de kanıtı bu” derken Karaoğlu’nu da anti emperyalist, anti faşist, anti komünist, anti firavunist olarak tanımladı ve gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Program sonunda Ak, Karaoğlu’na, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Enes Günay ve AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek’e gecenin anısına hediye verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, lenf kanseri hastası 14 yaşındaki Hasan Efe Çağlı’ya sürpriz ziyaretiyle moral verdi07 Haziran 2017 Çarşamba 10:21
  • Keçiören Belediyesi, Yeşilöz, Kamil Ocak, Çaldıran ve Yeşiltepe Mahallelerini iftarda aynı sofra etrafında buluşturdu07 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
  • Keçiören 8’inci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor07 Haziran 2017 Çarşamba 09:56
  • Keçiören 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri'nde Ukrayna Kırım Gecesi düzenlendi05 Haziran 2017 Pazartesi 09:45
  • Başkan AK; Atapark Mahallesi’ndeki iftar programının ardından Gülmez ailesinin evine konuk oldu04 Haziran 2017 Pazar 10:33
  • Keçiören 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri'ne Bosna Hersek misafir oldu04 Haziran 2017 Pazar 09:57
  • Keçiören Belediyesi 8. Temiz Keçiören Çevre Eylem Gününü kutladı03 Haziran 2017 Cumartesi 14:21
  • Keçiören Belediyesi, "geri dönüşüme kesintisiz destek" diyerek okullarla iş birliğine de kesintisiz sürdürüyor02 Haziran 2017 Cuma 09:54
  • Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde Kerkük rüzgarı esti31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:19
  • 8’inci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin üçüncü gününde Keçiören, Eşref Ziya Terzi’nin ilahi konserine ev sahipliği yaptı30 Mayıs 2017 Salı 11:52
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim