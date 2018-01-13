Rauf Raif Denktaş’ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum

Mustafa Toruntay

Merhum Rauf Denktaş ; yaşanan tüm zorluk ve sıkıntıları, sahip olduğu üstün liderlik özellikleri ile kolayca aşmış ve ömrünü Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesine adamış büyük bir devlet adamıdır. Denktaş; Kıbrıs Türklerinin hak, özgürlük ve eşitlik davasını, kararlı duruşu ile ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Duruşu ve tutumu ile de herkesin kalbinde yer edinen Denktaş, tarihte de yerini her zaman koruyacaktır. Kıbrıs Türk halkının ilk Cumhurbaşkanları Rauf Denktaş’ın izinden giderek sürdürdüğü haklı ve meşru davasının, Ada’da barış ve huzur ortamına dönüşeceğine inancım tamdır.