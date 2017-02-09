REFARANDUM BEKLENTİSİ

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Yeni Anayasanın halkoyuna sunulması için meclisten gecen 18 maddelik metin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını bekliyor. Bu arada partiler de neden evet, neden hayır dediklerine dair halka anlatma hazırlığındalar. Yeni Anayasaya CHP ve HDP ne kadar karşı çıkılmış olsa da getirilen yeni değişiklikler sayesinde Türkiye’de çok büyük reformlar olacak, halkın yetkisi ve tercihi ön plana çıkacak.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti olarak Yeni Anayasaya neden hayır dediklerini şu iddialara dayandırıyor: Cumhurbaşkanlığına seçilen kimse partisiyle ilişiğini kesmediği için tarafsız olamayacağı, parlamentonun görev ve sorumluluğu azalıyor, cumhuriyet rejimi değişiyor, mahkemelerin bağımsızlığı ortadan kalkıyor.

Kılıçdaroğlu’nun bu iddialarına karşı Başbakan Binali Yıldırım’da neden evet dediklerine şu yorumları getiriyor: Darbelerle, vesayetle Cumhurbaşkanı seçimi ortadan kalkıyor, Türkiye’nin gelişmesinin ve kalkınmasının önü açılıyor, iki başlılık ortadan kalkıyor, kendisini yönetecek olanı bizzat halkın kendisi seçiyor, 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı verilerek söyleyecek söz, yapacağı hizmet varba seçilerek yetki veriliyor.

Partilerden AK Parti ile MHP halk oylamasında evet derken, CHP, HDP, SP ve Vatan Partisi hayır cephesinde yer alıyor. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde alınan sonuçlara göre Ak Parti’nin 23 milyon 681, MHP’nin ise 5 milyon 148 oy aldığını dikkate alırsak bu duruma göre Yeni Anayasanın referandumda yüzde 62 kabul oyuyla onay alması mümkün görünüyor.

Referandum propagandasını CHP ile HDP Almanya’da birlikte başlatmış bulunuyor. Bu toplantıya CHP’yi temsilen milletvekili Mehmet Tümen, HDP’yi de temsilen kaçak milletvekili Ertuğrul Kürkçü temsil etmiş. Bu iki milletvekili AK Partiye karşı bütün güçlerinin birleştirilmesi için çağrıda bulunma kararı almışlar. Sizin anlayacağınız her zaman ikircikli hareket eden Kılıçdaroğlu her ne kadar HDP ile birlikte hareket etmeyeceğiz dese de bunun böyle olmadığı Almanya’da ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanın Anayasa teklifini onaylamasının ardından iki ay gibi bir sürenin sonunda yapılacak referandumda toplumun beklentisi kutuplaşmaya meydan verilmeden ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği yönünde hareket edilerek referandumun huzurlu bir havada geçmesi arzu ediliyor.

Referanduma gidilirken AK Parti tabanında birlik ve bütünlük hakim iken MHP tabanında FETÖ’cülerin etkisiyle bazı çatlak seslerin çıktığı görülüyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantısında yaptı konuşmada “Buradan duyuruyorum eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır” diyerek milliyetçi ve ülkücü kesime evet vermeleri konusunda mesaj göndermiş bulunuyor. Yakasında MHP rozeti olduğu halde parti yöneticileri hakkında ileri geri konuşan ve sosyal sitelerde yakışıksız mesajlar yazan kimselerin neden niçin yaptıklarını anlamak pekte de zor olmasa gerektir.

Referandum için YSK tarafından sandıklar kabinler, EVET-HAYIR mühürleri hazırlandı sıranın halkın yapacağı tercihine geldiğini söyleyebiliriz…