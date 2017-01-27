Referandum çalışmaları kapsamında DİSK Genel İş Adana Şubesi’ni ziyaret ettik

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

DİSK Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu ile beraber sendikalılarla toplantı düzenleyip, Anayasa teklifi süresince Anayasa Komisyonu’nda ve ardından TBMM Genel Kurulu’nda yaşananlara tanık olduğumuzu anlattık. AKP’li vekillerin dahi içeriğini bilmediği, anlayamadığı bir tasarının TBMM Genel Kurulu’ndan geçirildiğini belirtip, “Artık sandık yoluyla bu işe dur diyeceğiz”

“DİKTATÖRLÜĞÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Anayasa değişikliğinin madde madde detaylarını ve bunlarla ilgili değerlendirmelerini paylaştık, “Getirilmek istenen yetkileri kime versek diktatör olur, faşist olur. Bizlerin kararlılığı ve çabasıyla bunun önüne geçeceğiz. Sandıktan hayır çıktığında erken seçim gündeme gelecek ve biz 15 yıllık antidemokratik AKP iktidarını alaşağı edeceğiz”