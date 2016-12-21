REFERANDUM DA NE OLUR…?

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

AKP ve MHP anlaştı sözde kısmi, ama esasta köklü anayasal değişikliklerin olacağı süreç başladı, sürpriz Anayasa metni Meclise (316 imzayla) sunuldu. AKP; bizde fire olmaz diyerek, olumsuz oy verecekleri tutmaya çalışırken bir yandan da, olası firecileri ağır bir şekilde eleştiriyorlar.

MHP’de fire olacağı kesin ama yönetici kadro değişikliğe hayır diyecekleri sınırlı sayıda tutmaya çalışıyor. Meclisten referanduma yeter sayı olan 330’un bulunmama ihtimali olmakla birlikte; herkes bulunacağını varsayarak kampanyaya başladı. Madem öyle bizde bunun üzerinden bakalım.

Biraz hafıza tazeleyelim. Ekonomik krizin olduğu 2009 yerel seçimlerinde ne oldu? Seçmen AKP’ye bir uyarı verelim dedi AKP %38,8, CHP %23,1, MHP %16,1, DTP (HDP) 5,7 oy aldı.

2010 12 Eylül Anayasa referandumunda, MHP hayır dediği halde MHP’nin yarısı ‘Evet’ dedi. HDP protesto etti, oy vermedi. Yetmez ama ‘Evet’ çiler vardı. Şimdi onlarda hayırcı oldu.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi; Erdoğan’ın tek başına girdiği kendi seçiminde Erdoğan %51,79, CHP ve MHP’nin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu %42,06, Selahattin Demirtaş %9,76 oy dağılımı ile sonuçlandı. Rakamlar Erdoğan’ın %1,79 kıl payı farkla kazandığını gösteriyor. CHP ve MHP kendi adaylarını veya başka bir aday çıkarsalardı, seçimlerin ikinci tura kalacağı kesindi.

Gelelim Haziran 2015 seçimlerine; AKP %40,98, CHP %24,82, MHP %16,27 HDP %13,44 seçmen burada da AKP’ye ciddi bir uyarıda bulundu, muhalefet bu uyarıyı değerlendiremedi, kasımda yapılan seçimin sonuçları da Erdoğan’ı tatmin etmedi şimdi yeni seçim kapıda.

Bakmayın siz Devlet Bahçeli’ye söz verildi, seçim olmayacak laflarına; referandumun sonuçları ne olursa olsun 2017’de genel seçim olabilir.

Şimdi bu verilere göre olasılıkları değerlendirelim. Anketçiler sahaya indi, algı operasyonları başladı; ortada anayasa metni olmadan başkanlık tamam sonuçları ilan edilmeye başlandı! İktidar medyası hedefine CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu koydu. Bir taraftan Kemal Bey üzerinden, bir taraftan da CHP’yi HDP’nin yanına itme gayretleri, planın önemli bir parçası.

Önemli parametreler var. Nedir bunlar? Öncelikle MHP’nin milliyetçi sağ seçmenin ne yapacağı. Devlet Bahçeli’ye rağmen önemli bir seçmen kitlesinin 2010’da olduğu gibi ‘Hayır’ vereceği kesin. Burada MHP’nin muhalif adaylarının sahaya inmesi, kampanyada aktif rol üstlenmesi sonuçlar üzerinde çok etili olacaktır. MHP’nin yüzde 70’nin hayır diyeceği anketçi saha çalışanları tarafından değerlendirilmektedir. MHP tabanı başkanlığa kesinlikle hayır diyor.

Bir başka önemli parametre; ekonomi… Ticarette ve ekonomide yaşanacaklar sonuçlar üzerinde doğrudan etkilidir. Eğer dolar 3,50’nin üzerinde olmaya devam ederse; bunun sonuçlara yansımasının olumsuz olacağı kesin. O nedenle; yastık altı dolarlarınızı bozdurun kampanyası başlatıldı.

HDP’nin bu referandumda hayır diyeceği biliniyor. Ancak HDP’nin bu süreçte sahada aktif rol almaması, sahada gözükmemesi gerekiyor.

Gelelim CHP’ye. Merkez medya Kemal Bey üzerinden bindirmeye devam edecek. Danışmanı ve etrafının FETÖ’cülükle suçlanması, bu işin başlangıcı. Devamı başka yönlerden gelecektir. Kemal Bey ve etrafı dikkatli olmak ve bugüne kadar yaptığı hataları yapmamak zorundadır.

Bu anlamda en önemlisi CHP’nin, bugüne kadar dışladığı, yok saydığı, görmek istemediği; önceki kadrolarını harekete geçirmesi gerekir. Önceki kadrolarını görevlendirerek sahaya sürmelidir. Örgütler aktif olarak sahaya inmelidir.

Bir başka en önemli faktör, önceki genel başkan; Deniz Baykal’dır. Deniz Baykal’ın CNN TÜRK ve FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile yapılan sabah programı halkı çok etkilemiş, halkı umutlandırmıştır. CHP yönetiminin Meclis Genel Kurulunda Anayasa değişiklik paketi finalinde, parti adına Deniz Baykal’ı görevlendirmesi doğru ve stratejik bir hamledir.

Tarafsız anketçiler diyor ki; bu referandum 52-48 biter. CHP ve Devlet Bahçeli’ye rağmen hayır diyecek MHP’nin milliyetçi sağ seçmeni bir araya getirilebilirse; hayır %52, evet %48 ile sonuçlanır.

‘Hayır’ da hayır vardır diyelim ve kampanyayı başlatalım; ‘Hayır’lı olsun.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr