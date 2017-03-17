Referandum gerginliğinde bazı Ak Partililer fire veriyor gibi...

Oğuz Güler

Sedat Peker 16.03.2017'de bir açıklama yapmış. Peker Ak Partiyi desteklediği halde “Referandum için tüm gücüyle çalışan teşkilatları tenzih ederim ancak partili cumhurbaşkanlığı sistemini destekleyen, referandumda evet oyu çıkması için çalıştığını belirten partilerin teşkilatlarında görevli bazı arkadaşlarımız baş başa kaldıklarında; "bakanlar artık dışarıdan atanacak, biz tanımadığımız bu adamlara nasıl ulaşacağız. Bizden rica edilen işleri nasıl yaptıracağız diyorlarmış” ifadelerini kullanması ilginç.

Bu ifade ileride ile Peker bir sıkıntıya dikkat çekmek istemiş... Sedat Peker'i tebrik ederim, teşkilatlarda bir yorgunluk ve bezginlik var sebebi de seçmenlerin işinin yapılmadığı için vatandaştan tepki görmeleri yüzünden el altından tepki almaktalar... Ben son 2-3 yazımda ısrarla son 1 yıldır milletvekillerinin % 90'ı odalarına uğramıyor saat 15'e doğru kendilerini kulise atıyor yazdığımı okuyanlar bilir. İşte Sedat Peker iktidarı tutan biri olarak ilk ve ikaz edici bir sorunu gündeme kibarca getirmiş. Sedat Peker ve bazı aklıselim Ak Partililer açıklamalarında veya yazılarında yapıcı ikazlar yaparak evete katkı sunmaya çalışıyorlar ama ciddiye alan sanırım az. Bakanlıktan alınmış ve vekilliği bittiği için partiye kızgınların açıklamalarından bahsetmediğimi burada belirtmeliyim. Ben odasına gelmeyen ve garibanın işini yapmayan vekillere kızsam da anayasanın değişmesinden yanayım. Ama Ankara Karum-AVM ve Kuğulu pasajında Antikacılık yaptığımdan bu 2 iş yerinde 800'e yakın esnafı tanıyorum. Buna ilaveten yakın pasajlarla birlikte totalde1500 esnaf üç aşağı beş yukarı tanıyorum. Bu esnafın bu ara bir kısmı "Rusya ile Fetö tuzağı ile takıştık 1.5 yıl oldu hala piyasa açılmadı", şimdi de "Avrupa ile takışarak 2 yılımız heba olacak, o yüzden siyasileri suçlayalım halkları değil" demeye başladığı için 3-4 gündür bu hava tüm Türkiye'ye yayılırsa iktidar sıkıntıya girebilir. Hatta teşkilattan bazı arkadaşlarım 18 yaş olayı ile bunların askerlik yapmadan yani cahilken vekil olma dinamiti bizim elimizde patlıyor zorda kalıyoruz demeleri de önemli. Düşünüyorum belki İngiliz istihbaratı birilerini oyuna getirerek Ak partiyi çok olumsuz bir zamanda bu işe iterek düzmek istedi diye ola ki yanlış düşünsem de dostlara söylemiştim. 2019 da devreye girecek düzenleme için piyasayı düzeltmeden referanduma gidilmesi bence yanlıştı.

Gelir idaresi başkanlığında ki bazı dostlarıma 7-8 ay önce bizdeki emisyon GSYİH'nın %4-4.5 arasında oysa Avrupa'da bu oran %9-9.4 olduğunu hatırlatarak bizde bu oranın %5.5-6 civarına çıkmadıkça ekonomiyi düzeltemezsiniz dediğimi ve bu mealde yazılar yazdığım eski makalelerimde sıkça görülür. Ekonomiyi rahatlatmadıkca ve piyasaya ciddi paralar sürmedikçe Ak parti çok ciddi kan kaybı yaşayacak dedim ve gidişatta öyle. 11 milyar 750 milyon liranın piyasaya girmesi isabetli. Ama şimdi tüm Hollanda halkını suçlamadan Bosna'da Hollanda askerleri mahkemece suçlu çıkmışken şimdide politikacıların faşizme yönelmesini Hollanda halkı engellemeli dememiz daha iyi olurdu. Dış işleri bakanımızın HT-tv'de açıklamalarını dinleyince süreçte tam haklı olduğumuz anlaşılsa da halkları suçlamadan o ülkelerin politikacılarına sert olabiliriz. Pazadan bu yana bu iş AB kısmında evete yaradı ama şunu hatırlatayım ki içeride o ara evete yaradı gibi gözükse de esnafın bir kısmı "Rusya yüzünden 1,5 yıl perişan olduk. Şimdide Avrupa yüzünden 2 yıl kaybedeceğimize eski sistemde kalarak 7 Haziranın %41'i ile yine sarı kart göstererek artık kavganın yeri değil diyerek ikaz yapalım olgusu konuşuluyor. İnanın gereksiz gerginlik yüzünden sosyal patlamaya doğru gidebiliriz ve bu durum asla olsun istemem ama bu iş Gezi olgusundan beter yaralar açabilir. Haa beyler bu arada Sağlık bakanının yakın markajda tutuyor dediği Menzilcilerin ciddi fire verdiğini anladım bu konu dikkatten kaçtı ise liseden sınıf arkadaşım Recep Akdağ'a durumu hatırlatırım. Gerçi hocasına ahde vefa göstermesini beklediğim Recep bey ne derece her iki olguya el atar bilmem. Ancak Referandumdan hayır çıkar ve Menzilciler bu hassas dönemde hükumeti arkadan hançerlerse Recep beyin bakanlık koltuğu sallanabilir, buna da tabi ki üzülürüm...