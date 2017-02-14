REFERANDUM İÇİN START VERİLDİ

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan tarihi olarak Referandum startını verdi. Böylece partilerin yapacağı propagandalar da başlamış bulunuyor. Bundan sonra evetcilerle, hayırcıların birbirlerine karşı neler söyleyecekleri kamuoyunun takibinde olacak. Bu konuda daha şimdiden dikkat çekici açıklamalar bir biri ardına gelmeye başladı.

HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya “İnancımıza göre “evet” demenin karşılığı Allah’ı inkar etmektir” demiş. Bu sivri zekalının sözünü şayet dikkate alacak olursak o zaman günlük hayatımızdan ve lugatımızdan bu kelimeyi çıkarmamız gerekecek.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da Anayasa değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi sırasında parti grubu olarak yaptığı sert muhalefet yetmiyormuş gibi şimdide Anayasa Mahkemesini hedef alarak üyelerini istifaya çağırdı. Geçmişte adeta CHP’nin arka bahçesi gibiydi. Meclisten geçen yasalardan hoşuna gitmeyen olduğunda Anayasa Mahkemesine itirazda bulunarak istediği kararı çıkartabiliyordu. Şimdi ise Anayasa Mahkemesi “Yeni Türkiye” hareketiyle tam bağımsızlıkla karar verir hale gelmesinden dolayı rahatsızlık duymuş olacak ki artık “güven vermediğini”, “Türkiye’yi kaosa sürüklediğini” söylüyor.

CHP’nin tabanı genel merkezin Kandil’le, HDP ile ve marjinal sol örgütlerle “hayır” çizgisinde buluşmasından son derece rahatsız bulunuyor. Açıkça söylemek gerekirse CHP yolunu şaşırmış geçmişte Kemalist ve Layık söylemleriyle iSaadet partisini “İrticacı, gerici” olara suçlamasına rağmen şimdi aynı safta birlikte hareket etmesi hoş karşılanmıyor. Sizin anlayacağınız “hayır” cephesinde kimlerin olduğunu söylemek gerekirse CHP’nin başını çektiği PKK, FETÖ ve 12 terör örgütünün olduğunu sayabiliriz.

Yeni Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanının bağımsız olma şartı ortadan kalkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan SETA’nın düzenlediği sempozyumda yaptığı konuşmasında CHP’yi kastederek “Halka hakaret ederek halkçılık yaptıklarını iddia edenlerin devri artık tamamen kapanıyor” diyerek halktan uzaklaştığını ifade etmiştir. Yüksek yargı mensuplarından söz ederken de “28 Şubat’ta cübbeleriyle brifinglere giden, aklını ve gönlünü bir terör elebaşına teslim eden şarlatanlar gördük bu ülkede” sözleri geçmişi düşünecek olursak bu sözlerin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu söyleyebiliriz.

AK Parti’nin Antalya’da Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasında Başbakan Binali Yıldırım rejim değişecek diyerek ucuz siyaset yapanlara karşılık “ Rejim filan değişmiyor, değişime direnenler tarih sahnesinden yok oluyor.” derken rejimin adının Cumhuriyet olduğunu, değişmesinin de mümkün olmadığını anlamazlıktan gelen çevrelere bir kere daha vurgulamış oldu.

MHP milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı Konya toplantısında genel başkan Devlet Bahçeli “Evet” kampanyasında “Bu ülke için yeminimiz var vazgeçilmez” sloganıyla sahaya çıkacaklarını açıkladı.

HDP hayır kampanyasını CHP ile birlikte yürütme kararını Almanya’da aldığı için henüz nasıl bir strateji uygulayacağı belli değildir. Görünen odur ki bu partinin emanetçi yöneticileri kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu’nun sert çıkışlarına emanet etmiş görünüyor.

Okuyucularımıza referandumla ilgili olarak kısa-öz olarak vereceğimiz bilgiler şimdilik bu kadar. Zaman içinde gelişmeler oldukça bu köşede yer vereceğimizi ifade etmek istiyorum…