Referandum ve ötesi

Eyüphan Kaya

Ne yapalım demokratik yönetim tarzı böyle işliyor. Kah yerel seçim, kah genel seçim, kah referandum.

Doğrusu bizim ülkede gereğinden fazla seçimle vakit öldürdüğümüz gibi, şartlı şurtlu koalisyon hükümetleriyle de kendimizi avutmuşuz. Nereden bildin diye sorarsanız buyurun ülkenin büyüme grafiğine bakın kendiliğinden ortaya çıkacak zaten. Birkaç atılım olmuşsa o da tek parti iktidarının ürünleridir.

Cumhurbaşkanı ile Başbakanlar arasındaki polemikten bıkmıştık ki “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” gibi ülkenin önünü açacak bir anayasal paket karşımıza çıktı.

18 maddenin 18’ini de yakından inceledim, inanın “bu madde işe yaramaz” diyebileceğim bir madde dahi bulamadım.

18 yaş meselesini bir derece içimize sinmese de abartılı bir itirazı gerektirmez kanaatimce.

Asıl ana teması “Başkanlık sistemi” olmasına rağmen, bir yerlerden kopyalanmış bir sistem değil belki başkasına model olabilecek Anadolu’ya özgü bir Başkanlık tipidir.

Kimisi de diyor ki, ne dindar insanlar için, ne de Kürt sorunun çözümü için pakette bir şey vardır. Doğrudur, bu açıdan nötr bir yasa paketi fakat ülkenin önünü açan bir paket olduğuna inanıyorum.

Ötesinde beklentilerimi sorsanız.

1-Seçim barajının %3-5 düzeyine indirilmesi ve vekil adaylarının çarşaf liste usulü vatandaşın önüne sunulmaktan vazgeçilmesi için daha yararlı bir yapılanmaya gidilmesini bekliyorum.

Daha adil bir seçim olan “daraltılmış bölge seçim sistemine” gidilerek vekillerin seçim tarzının daha sade ve hesap verebilir duruma getirilmesi.

2-Vekil adaylarının siyasi bir terbiyeden geçmiş kimselerden seçilmesi. Kimisinin dediği gibi siyaset, bir meslek olmamakla birlikte bir sanat yada zanaat olduğunu unutmamak gerek diye düşünüyorum.

Özellikle vekil olmak için para verenlere fırsat vermemek lazım, bu tür kimselere fırsat verilirse verdiklerini kat kat geri getirmek için aklını çalıştıracakları için yasama organına katkıları pek olmaz. Ayrıca bir şeyler kazanmak için çalarlar, çırparlar.

3-Kürt sorunun çözümü için anadil eğitimi ve anadille eğitimin önünü açılması için bir an evvel yasal düzenleme yapılarak, talep olan her ilde ilk okuldan başlamak üzere pilot okulların açılması. Tüm okullarda isten öğrencinin Kürtçe, Zazaca öğretmeninden ders alabilmesi için yeterince öğretmen atamalarının yapılması.

4-Tarih dersinde Kürt tarihine yer verilmesi, İnkılap tarihindeki taraflı anlatımların bir an evvel düzeltilerek, 1921 anayasası ile 1924 anayasası arasındaki farkın ortaya çıkarılması, yapılan değişikliğin taraflı ve keyfi olduğu, buna tepki gösteren Anadolu insanının haklı olduğunu ortaya koyarak bir milleti, kurtuluş savaşının cengaverlerini, bu Kemalist yasaya kurban etmekten vazgeçilmesi.

5-Vatandaşlık akademileriyle vatandaşlarımızı aydınlatma çalışmalarının başlatılması, iç politikaya dönük kavramların siyaset literatüründen kaldırılarak, iktidarıyla muhalefetiyle ülke kalkınması ve vatandaşlarımızın maddi manevi refahı için gerekli çabanın sarf edilmesi.

İrtica, laiklik, ihanet, Kürt, Türk, Alevi Sünni… vb. kavramların siyasette kullanılmaması için azami gayret sarf edilesi.

Artık devamını siz getirin olmaz mı?