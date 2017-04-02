Referandum ve sonrası...

Oğuz Güler

Referandumda geçen yazımda yerimizi, yönümüzü tam belli edip "Evet" ten yana olduğumuz açıklamıştım. Özellikle haçlı zihniyetinden, Fetö veya pkk'nın saflarında gözükmek karekterime, bana ve aileme yakışmaz, belkide hayatımda kara bir leke ile yaşardım... Ama bu arada hain Ülker reklamı ve miç Mc. Donalds reklamı evet için kararsızların aklını başına getirerek gidişatın değişmesine katkı oldu gibi. Aslında bu ara referandum zamanı olmadığını, büyük kısmının 2019'da yürürlüğe gireceği olguda Ekim, Kasım ayında referanduma gidilmesi başarı yüzdesi açısından daha doğruydu. Akabinde de şimdi sonuç ne çıkarsa çıksın 5 Kasımda olacak diye iddia ettiğim erken seçim Martta, Nisanda devreye girerdi. Bu arada bazı yazılarımda Rus'ya sıkıntısı 1.5 yıldır bizi zorladı birde hain haçlılarla daha yapıcı kabadayılıktan yana olmalıyız ama aksi halde sert sürtüşmeler devam ederse olabilecek 2-3 yıllık durgunluk ülkemizde sosyal sorunları arttırır. Tabi ki ezdirmeden dik durmak en güzeli ve hakları değil politikacıları suçlamak daha iyi sonuç doğurur fikrimde de hala ısrarlıyım.

Piyasanın sıkıntıda olması hasebiyle çok gereksiz bir dönemde referanduma kalkışmak rizikoydu ama bu necip millet sanırım önlem alınmazsa 2018 krizinden çıkamayıp sondan 2. görevini yapacak duruma gelmemeli. 16 Nisan da ve 5 Kasım da son görevini yapar ama ikaz ettiğim önlemler alınmaz ve sahadan insanlarla yol alınmaz ise sona yaklaşıyoruz gibi. İşte bu ekonomik olumsuzlukları özellikle kamuda ve partide sahayı okuyamayanlar yüzünden yaşadığımız unutulmamalı. Adamlar koltuğu kapınca süpermen bürokrat olduklarından iyi netice versin, kötü netice versin ayın 15'inde maaşlarını nasıl olsa alıyorlar, o yüzden batmışız çıkmışız onlar için hiç önemi yok. Partide ve bürokraside her şeyi iyi bilenlerden oluşuyor olgusunun doğru olmadığı, dışarıda çok iyi analiz ve çözüm önerileri oluşturabilen insanların olduğunu hiç düşünmüyoruz. İşte bunlardan biri olduğumu söyleyenlerin olması beni mutlu etse de aşağıdaki yazılarımı okuyarak bunu doğruluğunu diğer bir çok yazımdan algılayabilirsiniz. Anayurt gazetesinde 18 Aralık 2015'te "GSYİH'da %4.40 emisyon sorunu" ve 28 Haziran 2016'da "Faizler daha de inse canlanma beklemeyin" yazılarım vergi affının ötelenmesi ve 11.75 milyar lira faizsiz kredi dağıtılmasına gelmemizin ne denli gerekli olduğunu taaa o zamanlar yazmışım. Haa bu arada 17-25 Aralık 2013 hainliğinden 2-3 hafta önce yani 3 Aralık 2013'te "Fetö maksadını aşıyor, durum tehlikeli" mealinden bir yazı yazdığımı da gerekirse okumalısınız. O yazımda Fetullahın kripto ermeni söylentisine değinmem ve ABD'nin kucağında oturanların hainlikleri 15 temmuzdan çok, çok evvel hatta 17-25 aralıktan evvel haçlı dölüyle ilgili neler yazdığımı göreceksiniz.

2-3 hafta önce Referandumun 51-49 Evet lehine olacağını yazmıştım. Almanya-Hollanda dayatması ve Haçlı zihniyetinde ki AB'nin hayır yönünde tavrı evetleri 2 -3 puan yükseltti gibi. Bir tanıdık antikacı hayırcı dostum Evet çıkarsa hile yüzünden olur deyince, bak yaşlı hakimlerin çoğu sosyal demokrat ve Çankaya seçim kurulundan hakim ..... abiyi tanırsın çok düzgün bir sosyal demokrat onun olduğu kısımda sorun olur mu deyince inanmadı telefonda görüşünce o hakim abim dedi ki "yenilgi için matbaada sahte oy pusulaları basılmıştır bile o yüzden kontrolü çok kolay sürçte hile olacak demek yenilgi pisikolojisi ile yerim dardı bahanesinden öte değil" deyince söylediğinin yanlış olduğunu anladı.PAPA ile saf tutan ve o fotoğrafa yakalanan AB madem hayır istiyor o zaman bizde Evet tarafında yerimizi bulmalıyız diyenler artı bilesiniz...

Reisin işe çok asılmasının sebebi evetlerin %55'in çok üzerinde olmasını sağlamak. Bu durumda Meral defteri kapanmış olacak diye düşünülüyor. Burada Ak parti en son oyu olan 49.5 oyunun 43-44 puanını evette kalacağını kamuoyu kuruluşları aktarıyor. Bu çerçevede MHP'nin 11.90 son oyunun ilk başlarda 4 puanı evete 8 puanının hayıra kayacağı tahminim haçlı AB fotoğrafından sonra 5-7 bandına geldiğini düşünüyorum... Bu arada 10.80 olan PKK oyunun çoğu anketlerde %6 bandında olduğu baz alınırsa %4.8 oyun 3 puanı evete 2 puanı CHP gibi düşünerek hayır yönünde olacağını düşünüyorum... SP ve BBP ile diğer küçük sağ partilerin yarı oyu da evete geleceği savım doğru çıkarsa 44+5+3+1= 53 puanlık evet olgusu şimdilik böyle gözükmekte. Bu arada Başbakan ve Cumhurbaşkanı her gün meydanlarda iken Kılıçdaroğlunun bu aralar 3-4 günde bir meydanlara çıkması ama diğer günler salonlarda miting yapması mağlubiyeti şimdiden kabullenmesinden olsa gerek. Diğer CHP'li önemli şahsiyetlerinde sadece CHP'lilere hitap etmesi ve o ortamdakilerin heyecanlı olmayışı Hayır blokuna menfi bir durum oluşturuyor. Kendi seçmeni zaten hayırcı, kendi çalıp kendi oynadıkça sonuç değişmez her yerde bölge vekilleri ve taşeron vekilleri miting yapmadıkça işleri umdukları gibi gitmeyecek bunu bilmeliler. Kılıçdaroğlu devamlı gaflar yapıp pasif gider ve TV reklamları Evet yönünde yoğunlaştıkça 54-55 geçmek sürpriz olmayacak gibi. Bu durumda sonuç % 58'lere doğru bile gidebilir. Ak partiden %8-10 fire ise esnafın zor durumda olanları, geçim sıkıntısı ile iktidar partisinin koltuğu elinden alınmış olan siyasi ve bürokratlarının hainliklerinin negatif yansımasından kaynaklandığını düşünüyorum, ama bunlar giderek azalıyor gibi.

Bu çerçevede Reisin oylar %54-55 bandını geçerse MHP'nin yarı yarıya hatta yarıdan az fire verdiğini ortaya koyacağından artık Meral hanım olgusunda CHP ile Meral'cilerin beraber CHP listelerinden adaylık dışında şansı kalmıyor düşüncesi ortaya çıkacak gibi. Eğer referandumda olur ya bir densiz bir açıklama ile hayır çıkar veya çok az farkla evet olsa da Meral hanım rüzgarı engellenemez, kuracağı parti ile en az %15 bandını yakalar... Bu arada CHP'nin bazı ulusalcılarını yanına alarak CHP'den %4-5 oy alarak MHP'den 8 puan civarında ki oyunu, ak partiden de 3-4 puan alarak işlerin beklenen rotadan çıkabilir. Şimdi en az 54-55 puanlık evet olgusunda Meral hanım 15-22 vekilini CHP listelerinden seçtirilebilir ama bu arada Devlet bey kanadı ise Ak parti listelerinden 45-50 vekil ile seçilerek yeni bir mücadele mecliste görülecektir. Ancak 55 civarında evet alan iktidar oluşan sinerji ve Meralin tüm oyları CHP'ye taşıyamayacağı için 58-60 bandına oyunu arttıran Ak parti 5 Kasım seçimlerinden referandumsuz anayasa değişikliğini yakalayacak vekil çıkartarak 2. anayasa değişikliği ile 2019 sürecini ve bazı sıkıntılı maddeleri değiştirerek ülke zaman kaybetmeden yeni sürece yelken açarız. 600 vekil bu hesap yüzünden ve sürpriz Meral hanım bağlantıları referandumun 54-55 bandının üstüne çıkması ile Kişi hak ve hürriyetlerinin dışında hızlı kararlar alınabilen KHK ile işlerin ve yapılacak hizmetlerinin hızlanması solu kısa zamanda küçülterek milli sağ hamlenin başarılarına bakacağız. Eskiden beri önce yarı başkanlık sonra başkanlık dememin güzergahi benim kafamdaki şekli ile başarılmak üzere...