REFERANDUM YASAKLARI BAŞLADI!

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Referandum yasakları başlamış!

Kime? Hayır diyecek olanlara.

YSK’nın ilan ettiği yasaklar 9 Nisan, dün itibari ile başladı. YSK’nın bu yasak kararları Cumhurbaşkanını kapsamıyor. Zaten cumhurbaşkanını hiçbir şey kapsamıyor ya. Bu anayasa değişikliğini de ‘fiili’ durumu anayasal hale getirmek için yapmıyor muyuz. Tarafsızlık üzerine yemin etmiş olan cumhurbaşkanı, tarafsızlık ilkesini bir kenara bırakıp parti genel başkanı gibi davranmıyor mu? Bu değişiklik kabul edilirse ilk uygulanacak iki madde, bir; parti başkanı olmadan parti genel başkanı gibi davranışını anayasal hale getirerek hemen AKP’nin başına geçmek. Gayri resmi AKP genel başkanlığını, resmi hale getirmek, partiyi dizayn etmek. İkinci acil değişiklik; HSK (Hakimler Savcılar Kurulu) yapısının düzenlenmesi. Yani parti ve yargı hemen isteğe göre dizayn edilecek.

YSK’nın yasak kararına göre başbakan, bakanlar ve milletvekilleri 9 Nisan’dan itibaren oy verme günü 16 Nisan’a kadar, makam araçlarını ve devlet uçaklarını kullanamayacak. Bu süre içinde resmi protokol karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamayacak. Memurlar törenlerde yer alamayacak, mitinglere katılamayacak.

Yasa ‘’Tarafsız konumda olması nedeniyle’’ cumhurbaşkanını kapsam dışında tutuyor! Yani Erdoğan’a yasak yok. Erdoğan yasak süresince makam aracı ve uçağını kullanabilecek, mitingde yapabilecek ‘Evet’ oyu da isteyebilecek. Yasak olmasına rağmen memurlar ve tüm kamu görevlileri Erdoğan için seferber olacak. Bir hafta sürecek yasak süresince iktidar mensupları da makam araçlarına sivil plaka takarak ‘hülle’ yoluyla yasakları delecek. Yapmaması gerekenler yapacak; kimi, kime şikayet edeceksin, kim kimi nasıl denetleyecek.

Bilindiği gibi daha önce OHAL kararnamesi ile TV’lerde eşitlik ilkesi gereği eşit yayın ilkesi kaldırıldı. Neden? Çünkü TV kanallarının çok büyük bir kısmı iktidarın kontrolünde. Şimdiye kadar eşitliği sağlayan bu düzenleme artık iktidar için eşitlik sağlamıyordu. Eşitlik ilkesi kendilerine avantaj sağlamayınca, bir OHAL kararnamesiyle; yasak kaldırıldı.

Seçim dönemlerinde yasa gereği istifa etmesi gereken; İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Adalet Bakanlarının istifa etmesi gereken yasa değiştirildi, artık bu bakanların istifa etmesi gerekmiyor.

Yasakları kaldırmak için iktidara gelen AKP yasakların en büyük savunucusu; hayır propagandası yasak, ‘Hayır’ savunucuları hiç olmadık engellerle karşı karşıya…

Hayır demek; vatan hainliği, PKK’lı, FETÖ’cü olmakla suçlanma sebebi…

Siyasi mizah, siyasileri eleştiren karikatürler yasak. 1980’lerde Zeki Alasya Metin Akpınar’ın ‘Devekuşu Kabare Yasaklar’ oyunu en çok izlenen oyundu. Bu dönemde böyle oyunlar yapmaya cesaret edilemiyor.

Kamu binaları, özel mülkiyetler, billboardlar, caddeler, sokaklar, meydanlar her yer ama her yer devasa ‘Evet’ afişleri, bayrakları ile donatılmış, koskoca kentte bir tek ‘Hayır’ afişi, reklamı görmek neredeyse mucize haline gelmiş. Dev mitingler ve bu kadar billboard, afiş ve reklam çok ciddi olağanüstü maliyet. Peki bu kadar yüksek maliyet acaba sadece parti bütçesinden mi…?

Anayasanın toplumsal sözleşme, toplumsal mutabakat metni olduğu unutulmuş, değişikliği ölümüne savunan cumhurbaşkanı ve AKP iktidarı; Devlet gücü ve olanaklarını sonuna kadar kullanarak haksız, eşitsiz, hakkaniyetsiz bir propaganda yürütüyor. Değişikliği benimsemeyen ve ‘Hayır’ diyecek olan vatandaşlar sanki bu ülkenin vatandaşı değil. Hayır veya Evet hangi sonuç çıkarsa çıksın 17 Nisan’dan itibaren sanki birlikte yaşamayacak. ‘Hayır’ diyecekler üzerinde öylesine bir baskı oluşturulmuş ki; bırakınız ‘Hayır’ düşüncesini açıkça söylemeyi ‘Hayır’ı düşünmeye bile korkar hale gelmiş.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr