REFERANDUMA NE GEREK VAR DI?

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

BEN PKK’LI DEĞİLİM…

BEN KANDİLLE GÖRÜŞMEDİM…

BEN FETÖCÜ DEĞİLİM…

BEN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK VERMEDİM…

16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliğine HAYIR diyecekler; bu suçlamalara muhatap olacaksa…

HAYIR diyecekler; PKK/FETÖ/KANDİL/DARBECİ/VATAN HAİNİ ve bilumum dış güçlerle iş birliği ile suçlanacaksa; bu referanduma ne gerek var dı? Çıkarsaydınız bir KHK ve başkanlığınızı ilan etseydiniz…

Şu ana kadar yapılan tüm anketler 51/49, 52/48 veya en taraflı anketlerde bile 40/60 gösteriyor. Peki, şimdi toplumun yarısı sizin bu suçlamalarınızı hak ediyor mu?

HAYIR demek demokratik bir tercih hakkı değil mi?

Değişiklik teklifi halk tarafından kabul görmezse; suçladığınız kesimlerin tercihine saygı duyacak mısınız? Halkın tercihi bu yönde diyerek; anayasal sınırlarınıza çekilecek misiniz? Veya teklif kabul edildiğinde; bölücülük ve vatan hainliği ile suçladığınız kesimlerle ilgili ne gibi bir tasarrufta bulunacaksınız? Hepsini; hapse mi atacaksınız? Sürgün mü edeceksiniz?

Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Her yurttaşın farklı gerekçelerle HAYIR veya EVET hakkı olamaz mı? Olmamalı mı? Demokrasi; yönetenler/egemenler ne derse kabul etmek midir?

Hayatımın hiçbir döneminde PKK veya ayrılıkçı terör örgütlerine sempati duymadım, destek vermedim. Terörle müzakere yapanlara karşı çıktım; terörle müzakere değil mücadele edilir görüşünü savundum. Habur çadır mahkemelerine karşı çıktım. Açılım, çözüm süreci adı altında yürütülen sürece, Diyarbakır meydanında bölücü başının mektubunun okutulmasına, İmralı pazarlıklarına, Oslo görüşmelerine, Dolmabahçe mutabakatlarına, hepsine karşı çıktım, yanlış olduğunu söyledim, yazdım. ŞİMDİ BEN PKK’LIMIYIM?

Kandil’in mesajlarına umut bağlanmasına, gündüz vakti kandil’e gidenleri görmeyenlere karşı çıktım, buna yol verenlerin yargılanmasını savundum.

Bugün değil, kendimi bildiğim günden beri hiç ama hiç FETÖ’ye sempati duymadım. Bu dini bir örgütlenmedir; çocuklarımıza dinini, diyanetini öğretiyor demedim. Cumhuriyete karşı onlarla işbirliği içine girmedim. Yurtdışında açtığı okullara; aa ne güzel, bak çocuklara Türkçe öğretiyor, bayrağımızı dalgalandırıyor demedim, tam aksine; FETÖ’nün dış güçler tarafından desteklendiğini, cumhuriyete karşı örgütlendiğini, bir gün HUMEYNİ gibi Türkiye’ye geleceğini iddia ettim. Hayatımın hiçbir döneminde yan yana gelmedim. FETÖ’yü büyütüp besleyenlerin hep yanlış yaptığını iddia ettim. ŞİMDİ BEN FETÖCÜ MÜYÜM?

Bütün darbelere karşı olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine de karşı oldum.

Bu ülkenin bir yurttaşı, siyasetçisi olarak FETÖ denen yapının TSK içinde iktidarında destekleri ile güçlendiğini; cumhuriyetçilerin ve Atatürkçülerin tasfiye edildiğini biliyordum, görüyordum. Bu yapının kendisine güç devşiren iktidarla; iktidar ve güç çatışmasına girdiğini bütün dünyanın bildiği ve gördüğü gibi bende biliyor ve görüyordum. Bütün dünyanın gördüğü bu gelişmeleri elinde istihbarat gücü olan ülke yöneticileri görmedi mi, göremedi mi? gördü de önlem ve tedbirleri almadı mı?

Dün nasıl FETÖ örgütüne karşı oldum ise; 15 Temmuz’da ülkemize yaşattığı acılar ve yüzlerce masum yurttaşımızın ölümüne sebep olduğu için karşı oldum, şiddetle reddettim.

ŞİMDİ BEN 15 TEMMUZ DARBECİSİMİYİM?

Sizin nerden baktığınız ve neye göre suçladığınızın bir önemi yok; ben bunların hiçbirisi değilim. Bir dönem onlarla birlikte iş tutanların, hayatının hiçbir döneminde bu yapılarla işi olmamış; bana bu suçlamaları getirme hakkı yoktur.

Ben inandığım değerler; Laik, demokratik sosyal hukuk devletini, Atatürk Cumhuriyetini benimsemiş, içselleştirmiş bir yurttaş anlayışı ile vatandaşlık hakkımdan doğan ‘EN’ demokratik hakkımı kullanmak istiyorum. Bu demokratik hakkım, demokratik tercihimden dolayı da; hiç kimse bana bu suçlamaları getirmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn ziyareti öncesi yaptığı açıklamada HAYIR diyenler; PKK ve FETÖ ile yan yana gelenler, 15 Temmuz’u destekleyenlerdir, diyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş HAYIR diyenlerin hepsi; bu suçlamaları hak etmiyor. Peki, elinizde ölçüm cihazı mı var? HAYIR diyenlerin bir kısmı TERÖRİST bir kısmı değil.

Bu nasıl demokrasi anlayışı? Hani nerde kaldı YENİ KAPI ruhu, birlik beraberlik…

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr