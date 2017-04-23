Referandumda HDP oyları, Ak Parti oylar, MHP oyları kimin neresine kaydı bakalım

Oğuz Güler

Referandumu rakamlarla analiz eden olmadı. Neymiş Kayseri en başarılı ilmiş(!). Türkiye ortalamasının altında evet kaybı olan bu ile başarılı denemez. Bu durumu ve geniş analizimi aşağıda okuyacaksınız. Bu analizi başka yerde bulamayacaksınız paylaşırsanız sevinirim.

HDP oylarının analizine ve kayıplarına bakalım...

Diyarbakır'da %67.6 hayır çıkmış. 2015 Kasım seçimlerinde HDP ve CHP oy toplamı %74.35 iken HDP oyları %10 düşmüş Ak parti oyları 1 puan küçük sağ oylar çıkınca 2015'e göre %38 artmıştır.

Mardin; HDP'nin oyları 2015'e göre %20 azalmış Ak partinin oyları Referanduma göre Ak parti oyu %31 artmıştır...

Van; HDP'nin oyu 2015'e göre %18 azalmış, Ak partinin oyları %30 artmıştır.

Batman; HDP oyları %7 azalmış, Ak parti oyları % 31 artmıştır,

Siirt; HDP oyları %13.5 düşmüş Ak parti oyları %26 artmıştır,

Ağrı; HDP oyları %22 azalmış, Ak parti oyları %48 artmıştır,

Hakkari; HDP oyları %23 düşmüş, Ak parti oyları %155 artmıştır... Yanlış okumadınız 17.000 olan oy 32.000 e çıkarak %155 artmıştır,

Muş; HDP oyları %25 düşmüş, Ak partinin oyları %35 artmıştır,

Bitlis; HDP'nin oyları %23 azalmış, Ak partinin oyları %31 artmıştır,

Iğdır; HDP oyları ne kadar arttığı MHP muhalif oyları eklenince aynı gözükmekte ama Ak partinin birleşik oyları MHP katılımı hesaplanamadığından 28.800 olan oyu 30.820 ye yükselmiş. Hesap iki tarafta da azalma veya artma yok denebilir.

Şırnak; HDP oyları %20 azalmış, Ak parti oyları %115 yani 24.000 den 58.000'e çıkmıştır.

Tunceli; HDP oyları %%4 azalmış ak parti oyları %42 artmış 7.000 den 10.000'e yükselmiştir...

Bu illerin yanında Urfa'da yaklaşık HDP oyları%10 azalmış Ak parti oyları %8 artmıştır. Bingöl ise HDP %10 azalmış Ak parti oyları yaklaşık %10 arttığı görülmektedir.

Bunun yanında Evet oyları 3-4 parti ile Kasım 2015'e göre total olarak %62 olduğuna göre %51.4 evete yönelerek ülke genelinde %10.6 puan fire verdiği görülmektedir.

Buna göre Kayseri evet cephesinde %85.5 iken %67.7 evet çıkmış ve %10.6 düşüş ortalamasının çok üstünde kalarak evet kaybı en fazla illerimizdendir. Kayseri %17.8 fire vererek evette menfi rekor kıran konumundan dolayı başarısızdır. Ben yanlışsam rakamlar yalan söylemez. Bunun sebebi 2 Kayseri vekili dışında meclis görevi yapan odasına gelen vekil olmadığı ve direk kulise geldiği ve ilde seçmenlere hitap edemediğindendir. Bakana ise köylüler ulaşamamakta hatta asilzadeler dışında randevu verilmediğini kendi randevumdan biliyorum. İlçeler zaten gariban ve ilin yaptırımının dışında iş yaptıramadığından il yönetimi başarısızlığın odağındadır. İlçeler daha iyi niyetli ve daha özveri gösterse de lokomotif bezmiş ve iş yapamaz haldedir. Kayseri başarılıdır diyen bunu ispatlasın.

Erzurum; %83 bileşik evet bloku %74,5 ile evet diyerek Türkiye ortalaması kayıpların 10.6'nın altında kalmış yani %9,5 olmuştur. Kayseri'ye bak Erzuruma bak.

Osmaniye; %81 evet bloku var ve %58 alınarak %23 fire vermiştir ama Ak partinin %46.8 oyunda kayıp yok sayarak ki ondada %10 en az fire vardır bu şekli ile %40-45 katılım sağladığı düşünülen resmiyette MHP %30 evete ilave yaparak %58'e ulaşsa da Kayseri'ye sonunculuk fırsatı tanımamış ama MHP oylarının en fazla katıldığı il olduğu gözükmektedir.

Aksaray; Evet bloku %90 ve %75.5 evet çıktı fire %14,5 yani Türkiye ortalamasından kötü ama Osmaniye ve Kayseri'den iyidir...

Kahramanmaraş; Evet bloku %84 alınan evet oyu%74 denmek ki evet kayıpları ülke ortalamasından az yani %10 da kalarak yüksek oy alan illerin pozitif tarafındadır...

Neticede HDP'nin oylarının Doğuda ve Güneydoğuda ortalama %20 civarında azaldığı aynı illerde Ak partinin oyları ortalamasına göre %40 civarında artmıştır diyebiliriz. Bu çerçevede kamuoyu yoklamalarında nüfusun fazla olduğu büyük illerimizde %25 bazında düştüğü düşünülürse Kasım seçimlerinde %10.8 oyu olan PKK Türkiye genelinde %23-24 oy kaybı gözükmektedir. Bu çerçevede HDP %8-8,2 civarında oyu olduğu anlaşılmaktadır. Bundan hareketle 2011 seçimlerinde HDP'ye kayan oylar tekrar yarısı referandumla evet'e gelerek %2,5 genel oya eklendiği gözükmektedir. Ayrıca katılım ve sandığa gitmeyen eskiler ve HDP kayıpları ile Ak parti Kürt seçmenden %40 oy fazladan aldığı anlaşılmaktadır.

Globaller yine bir saz çalan HDP'li bularak, televizyon desteği ve 7 Haziran gibi aşırı sol desteği ile barajı aşma ihtimali az da olsa var. İnşallah bağımsız değilde partilerinden seçime giren bir HDP görmek dileği ile... Çünkü bana göre bir puan daha düşerek %7'ye inecek ama tekrar ilave aşırı sol oy ilavesi ile %8-8,5 bandında oy alması da sürpriz sayılmamalı.

Yok evet az, hayır fazla, yok referandum sayılmaz diyenler şu satırlarımı iyi okusun. Özellikle Eren Erdem'in twitnde 300 bin CHP ve HDP görevlileri sandıklardan kuş uçurtmayacak diyor ve uçuyorsa vay sahtekarlara göz yuman CHP görevlilerine. Hatta youtube den izleyin bir çok CHP yöneticisi sandıklarda çok ciddi önlem alındığını ve bu sefer sandıkların emniyette olduğunu aktarıp sonra 2.5 milyon oyda hile var demek inanın ülkeyi karıştırmak isteyenlere çanak tutmak gibi bir şey. Kaldı ki bu mühürsüz oy kumpası 5-10 bin bazında Fetö oyunu olduğunu yakında konuşulacaktır. CHP'yi tebrik ederim en iyi kampanyasını yaptı ve başarısız değil ama evet çıkmasını lokanta kapama sulandırmasına döndürmeyip daha mantıklı süreci yürütmeli. Zaten doğu ve güneydoğuda PKK sandık başlarında hala göz açtırmadı. Bazı köy ve yerleşimlerde devletin ağırlığı tabi ki olmuştur olacaktır.

Neymiş efendim bir sandıktan 501 evet çıkmış bu hileymiş. PKK binlerce sandıkta tulum çıkartırken ses yok şimdi çok az sayıda tulum çıkartma polemiği ancak PKK'lıların işidir. Beyler 2015 yılında İstanbul'da CHP ve HDP il seçim görevlileri de mühürsüz pusulaların geçersiz olmasını istemişler ve kabul edilmiş ama Güroymak'ta da 1 oy bile olsa tersi karar verilmiş. Ben şimdi her iki tarafında söylediği bu durumu onaylamayı yazarak bu işin bir prensibe varılmasından yanayım. Bir öyle bir böyle olmaz. Oysa milli irade tam sandığa yansısın deniyorsa sandık görevlisinin hatası filiğranlı pusula olduğu sürece tüm oylar geçerli olmalıdır. Bildiğiniz üzere filigranlı kağıdı her matbaa basamaz. Büyük matbaalar da filigranlı pusulayı haricen basma rizikosuna girmez çünkü ileride çalışanının ihbarını göze alamaz. Fetö YSK'nın 15.40 açıklamasını 11 dakika sonra yaptırabilseydi bu ülke yine gezi zekalı kalkışmalarına gidecekti. Madem sandıklarda hayırcıların fark ettiği bir şey vardı niye oylar geçerlidir açıklamasına kadar sustular bunu anlatsınlar. Zaten içanadolu ve Karadeniz ile doğunun az bir kısmı dışında hep hayır çıktı ve bu bölgelerde zaten mühür polamiği yok. PKK'nın hakim olduğu illerde de göz açtırılmayacak evetçilere diğer yerlerden de iç Anadolu'da onlarca göz sandıktaydı bu gözler niye sahte pusulaları ikaz etmediler. Kaldı ki doğuda az kontrol edilebilen yerlerde 500 bin oy yokken 2,5 milyon sahte oya kullanımını görmeyerek bu duruma sehven göz yuman CHP ve HDP görevlilerinin suçları hiç mi yok?