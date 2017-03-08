Referandumdan sonra yeni kabine değişikliği ile Evet veya Hayır çıksada 5 Kasım'da Seçim var...

Oğuz Güler

Referandumdan sonra evet çıksa da, hayır çıksa da maalesef 5 Kasımda seçim var... Referandumdan belki evet az önde çıkacak ama hükumet ekonomide çok başarısız, kimsenin işleri çözülmüyor ve 1.5 yıldır çoğu milletvekilleri odasına dahi gelmeyen Ak parti Haziranda %41 almasının sebeplerini unutmuş gözüküyor. Hatta bakanlar bölgelerinde ayrımcılık yaparak bir çok önemli şahsiyetle görüşmüyor kendini tecrit etmiş konumunda. Örnek mi ben sadece hayırlı olsun diye 5 kez randevu istediğim Özhasekinin şehirli köylü ve tepeden bakmasını eğosunu kıramadım. Kaldı ki Boydakların "bizi fetullah hocaya götüren, orayla tanıştıran" ifadeleri doğru ise orada onu tutan Reis tabi ki yalnız kalacak tabi ki tüm işleri kendi sırtlanacak. Bakanların yarısı işi saldım çayıra konumunda bu yüzden ilginç bir anaktod ile yazıma başlamalıyım...

Kabineden Tuğrul Türkeş'in çıkarılmasını isteyen bir MHP yönetimi olduğunu bilin. Bu yazım yüzünden Tuğrul beyin önlem alması belki kabinede kalmasını sağlayabilir. Tuğrul ağam 2-3 kez Bahçeli'ye gaipten sataşmış ve hükumeti göya korumak için bazı imalarda bulunmuştu. İşte bu durum MHP'yi rahatsız ettiğinden Tuğrul beyi istememeleri normal. Bu arada dışarıdan vekil olmayan 2-3 bakan alınacaksa ki atanabilir, bunlar MHP tandanslı olacak ve 10.000 kadro bu bakanlıklara acil tahsis edilerek MHP teşkilatı hareketlendirilecek. Akşener'in etrafı memur kadrosu işi ile çembere alınarak oluşturulan sinerji ile hayır verenlerin dirençleri kırılacak. Böylece referandumdan alınacak %52 ve üstü kemikleştirilerek Meral hanımın parti kurma veya DP ile seçime girmesinin önü kesilecek. Direnci kırılan MHP'li muhalifler rozet değiştirerek CHP ile seçime gidecek ve 20 kontenjan alabilirler. Hayır bandındaki % 49 olacağını düşündüğüm oy yüzdesinde HDP oyu olan % 6'yı ve küçük sağ partilerin %1'i çıkınca kalan %42 oyu korumaya yönelecekler. Ama bu arada Ak partiden hayırlara katılan 6 puanlık oyun kaybı 18 yaş komikliği ve 1-2 gereksiz çelişki yüzünden ve esnafın ekonomide başarısızlık yüzünden olsa da çoğunun yeni bir seçime kadar geri döneceğini düşünüyorum ama bu ekonomide ciddi kaynaklar oluşturulamazsa son oy dönüş olacağı bilinmeli. MHP'nin Kasım seçimlerindeki 12 puanını şehirlerde %75'i, kırsalda da %60 hayır kısmında diye düşünürsek 8 puanı referandumda hayır tarafına gidecek gibi. Hükumet imkanları ve Evet çıkması yüzünden parti kurma işi rafa kaldırılacak ve CHP, Meral ile muhalifler ve HDP'den kaçan oy takviyesi ile en az % 38-40 için uğraşacaklar ama bu milliyetçi camiada CHP içinde Sezgin Tanrıkulu gibi 3-5 milletvekili olması yüzünden ters teperek ortak seçime giren CHP % 32-33 (CHP, 25-27 ve MHP muhalifleri 6 ve HDP'den batıdan 2 ) bandında kalarak Meral ile muhalifler ile 600 vekil artışı ile ancak 170 vekil civarında çıkaracağını düşünüyorum.

Gelelim asıl konumuza. 8-10 bakanın değişeceği söylenen isimlerin başında Tuğrul Türkeş konuşulmakta. Demek ki Tuğrul bey şu yada bu şekilde daha önce saygı duyduğu eski liderine imada bulunmamalıydı. Gidecek veya başarısız denen bakanlar ise şunlar diye konuşulmakta; Tarım bakanı Faruk Çelik, Veysel Eroğlu, Lütfi Elvan, Veysi Kaynak, Fatma Betül Sayan Kaya, Faruk Özlü, Nabi Avcı, Mehmet Özhaseki, Naci Ağbal ve Mehmet Şimşek adları konuşulmakta... Ben Naci Ağbal, Mehmet Şimşek ve Özhaseki'nin hala yerlerini koruyacağını düşünsem de CB kaynaklarında gidicilikleri konuşulmakta.

Kimler yeni kabinede olacak konusuna gelince; Mesela kimsenin aklına gelmez ama SETA başkanı Buhanettin Duran konuşulmakda ama onun bitirmesi gereken 3-5 konu var ve adı bakan diye konuşulsa da 5 Kasım erken seçim listelerinde ona ihtiyaç var... Bu arada Ahmet İyimaya, hak etmese de Mustafa Şentop, yeniden Mustafa Elitaş, Diyarbakır belediyesi ve bölge belediyelerini kazanmak için Galip Ensarioğlu, Cevdet Yılmaz ile Vedat Demiröz isimlerinden bazıları, 1-2 bayan ve 2-3 vekil olmayan MHP'li bakan ile karşılaşırsak sürpriz demeyin...

Erken seçime gelince kıl payı "evet" çıkacağını tahmin etsem de piyasaya girecek 11 milyar 750 milyon lira Martın 20'sine doğru piyasalarda rahatlama oluşturacak ve referandumda ne sonuç çıkarsa çıksın kesin 5 Kasım'da erken seçime gidilecek... Buna dayanağım şu; Mecliste Davutoğlu ve Gül tandanslı yaklaşık 20'ye yakın vekil ve geçmişinde Feto sempatisi var denen 17 kişi ile bunların dışında performansları yetersiz 125-130 vekil listelere konmayarak 2019'a ciddi bir vekil vizyonu ile girmek isteniyor... Meclis başkanımız İsmail Kahraman'a iktidar vekillerin %90'ı odalarına uğramıyor demiştim aldırış etmemişti ve bu vekillerin seçmenden kaçarak direk kulise geliyorlar yakınmamı elbet yukarı duyurabildiğim için bu yönü ile ve performans yönü ile denetlenen 160 vekilin yenilenmesi çok normal. Bu arada 600 milletvekil ile yeniden şekillendirilecek parlamentoda AK parti ve MHP ortak liste ile seçime girecekler... %51-52 civarı evetler yüzünden MHP'ye 40 kontenjan verilecek... Ak parti bu referandumda alınan %51 sonucunda Kasım seçimlerindeki 49.5 eski oyundan 44 puan evet oyu alacak sanırım. Kasım oylarına göre 12 puan oy alan MHP'den ise 4 puan evet alabilecek gibi, bunun yanında Kasımda 10.7 oyu olan HDP bu oyun 6 puan civarında dersek kalan yaklaşık 5 puan oyun 3 puanı evete gidecek diye düşünmekteyim ve diğer sağ partilerin 2 puanının 1 puanı evete çıkacak diye düşündüğümden referandumdan şu an için sonuç 51 olursa MHP 40 vekil çıkarttığı dönem oyunun üçte birine düştüğü halde yine 40 civarı vekille yeni döneme yelken açacak... Referandumdaki %51 puan genel seçimde sinerji oluşturarak ve MHP kadrolaşmaları ile piyasanın ekonomik krizden uzaklaşmasıyla 5 kasım erken seçiminde sağ ortak liste piyasa rahatlatılırsa 58 puan civarında sinerji oyu alarak karşımıza çıkar diye düşünmekteyim.