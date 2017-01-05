REİNA SALDIRGANININ KONYA BAĞLANTISI NE?

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

1 Ocak 2017’nin ilk saatlerinde, İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina adlı gece kulübüne IŞİD üyesi bir kişi saldırmış, 39 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi yaralanmıştı. Saldırganın üzerini değiştirip, kalabalığa karışarak kaçtığı olay sonrası detaylar ortaya çıkmış, saldırganın İstanbul’a Konya üzerinden geldiği açıklanmıştı. Olaydan sadece 2 hafta önce 16 Aralık 2016’da Konya’da yapılan ve 33 kişinin gözaltına alındığı IŞİD operasyonunu anımsatarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya zanlının bu operasyonda gözaltına alınıp alınmadığını sorduk.

Verdiği soru önergesinde, Konya’da 16 Aralık 2016’da gerçekleştirilen operasyonda 33 kişinin gözaltına alındığını, ancak sonrasında bu kişilerin akıbetinin bilinmediği ifade ettik. “Reina saldırganı veya bağlantılı kişiler söz konusu operasyonda gözaltına alınmış mıydı, gözaltına alınan 33 kişiden kaçı tutuklandı, kaçı serbest bırakıldı” Reina saldırganın Konya’dan geldiği düşünüldüğünde sadece 2 hafta önce yapılan operasyonda, yılbaşı gecesi yapılan eyleme ilişkin herhangi bir istihbarat alınıp alınmadığını da sorduk.

BAKAN SOYLU’YA: “SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA DEĞİL Mİ?”

Basına yansıyan bilgilerde, saldırı emrini verdiği iddia edilen, Konya’da ikamet eden Yusuf Hoca kod aldı kişinin Konya operasyonunda gözaltına alınıp alınmadığını sorup, alınmadıysa durumun skandal olacağını söyledik. İçişleri Bakanı’na, “Bakanlığınıza bağlı Emniyet teşkilatının bir şehirde operasyon yapması, bundan 15 gün sonra da o operasyon yapılan şehirden gelen bir saldırganın 39 kişiyi öldürmesi sizin sorumluluğunuzda değil midir?” sorusunu yönelttik.

“-16 Aralık 2016 günü Konya’da yapılan operasyonlarda, yılbaşı gecesine kana bulayan bu katil veya bununla bağlantılı kişiler gözaltına alınmış mıdır?

-16 Aralık 2016 günü Konya’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişinin akıbeti nedir? Tutuklanan olmuş mudur?

-IŞİD terör örgütü mensubu Reina saldırganının İstanbul’a Konya’dan geldiği düşünüldüğünde, 16 Aralık günü yapılan operasyonlarda bu kişi nasıl gözaltına alınmamıştır?

-16 Aralık günü yapılan operasyonda yılbaşı gecesi yapılan eyleme ilişkin herhangi bir istihbarat alınmış mıdır?

-Basına yansıyan bilgilere göre Reina saldırganının saldırı emrini Konya’daki Yusuf Hoca kod adlı birinden aldığı iddia edilmektedir. Bu kişi 16 Aralık’ta Konya’da gözaltına alınmış mıdır?”