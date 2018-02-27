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“Reis’ten Şiirler 2” programında gençler, şiirlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

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“Reis’ten Şiirler 2” programında gençler, şiirlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
Pursaklar Belediyesi ve Kol Kola Hareketinin birlikte düzenlediği “Reis’ten Şiirler 2” programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla okuduğu şiirleri seslendiren gençler, şiirlerle Cumhurbaşkanının doğum gününü kutladı.

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen şiir gecesi renkli anlara sahne oldu. Ankara’da şiir yarışmalarında derece elde eden gençler ile Pursaklar Belediyesi Gençlik Akademisi üyeleri sahne alarak Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç ve Mehmet Akif Ersoy gibi önemli isimlerin şiirlerini okudu. Şiir gecesine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Kol Kola Hareketi yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, okul müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Birbirinden değerli isimlerin şiirlerini seslendiren gençler, performanslarıyla davetlilerden büyük alkış aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ‘Reis’ten Şiirler 2’ programının artık gelenekselleştiğin ve gençleri şiir ve edebiyata teşvik etmek istediklerini belirterek “Gençlerin, gelenek ve inançlarına bağlı yetişmesi gerektiğini önemsiyoruz. Bu programın Cumhurbaşkanımızın doğum gününe denk gelmesi ayrı bir güzellik kattı. Liderimize Rabbim’den uzun ömür diliyorum. Aynı zaman da Erbakan Hocamızı da rahmetle anıyorum. Çünkü bu davanın gerçekten öncülüğünü yapmış, bugün Türkiye’de çok değerli insanların yetişmesine vesile olmuş değerli bir büyüğümüz. Rabbim mekanını cennet etsin” dedi.

“GENÇLER SİZLER BÜYÜK İNSANLARSINIZ”

Reis’ten Şiirler 2” programında seslendirilen şiirlerin genellikle milli ve manevi değerlere sahip çıkan isimlerin şiirleri olduğuna dikkati çekerek Başkan Çetin, “Gençliğimizin bunlarla büyümesi, kendilerine bunları hedef seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü örfünden, adetinden, geleneğinden, inancından kopmuş bir gençlikten istikbalde bir şey bekleyemeyiz. Bu nedenle gençler sizler büyük insanlarsınız. Yarınların yöneticilerisiniz. Kendinizi asla küçük görmeyin” diye konuştu.

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da gençlere hitap ederek Pursaklar’daki gençlerle gurur duyduğunu belirtip “Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz’da bir kahraman, Afrin’de bir komutan, milletiyle gülen ve milletiyle ağlayan Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah başımızdan eksik etmesin” dedi. Programda Necip Fazıl Kısakürek’ten bir şiir okuyan AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık okduğu şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti. Şiir dinletisi ve Mustafa Özcan yönetimindeki Gençlik Korosunun söylediği türkülerin ardından öğrencilere günün anısına plaket verilip hatıra fotoğrafı çektirildi.

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