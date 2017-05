REKORLARIN PARTİSİ CHP

Bülent Ertekin

Rekor kelimesini özellikle sporla alakası olan bir çok insan ne manaya geldiğini bilir. Sık sık ve çokta kullanırlar.

En çok gol atan takımız

En çok top kaybı olan oyuncu vs vs .... yüksek atlamada rekoru egale eden .... vs gibi peki nedir bu REKOR. Manası nedir.

1.Bir spor dalında erişilmiş derecelerin en üstünü.

2.Daha önce elde edilmemiş olan sonucu aşan yeni sonuç.

Görüldüğü bir değil birkaç manası var.

Bugün yazdığım yazıda farklı bir REKOR veya REKORLAR dan bahsedeceğim.

Hep spordan ekonomik değerlerden işsizlikten yazıyoruz bugün biraz farklı olsun. Biraz tebessüm edelim lakin belki sinir uçlarına dokunur sinirlenenlerde olabilir. Şimdiden vermiş olduğumuz rahatsızlık için özur dilemiyoruz.

Bugün ki konumuz Cumhuriyet imizle aynı yaşıtta olan hatta aynı ismi taşıyan yılların partisi CHP nin rekorları olacak.

Başlayalım mı?

Başlayalım o halde ne dersiniz.?

Malum en son rekorumuz meclisteki milletvekillerinin telefon faturalarının miktarı olmuştu.

REKOR TELEFON GÖRÜŞMELERİ MİKTARLARI

1.CHP’li Elif Doğan Türkmen: 1.108.842 TL

2.CHP’li Emre Köprülü: 373.457 TL

3.CHP’li Özcan Purçu: 181.905 TL

4.AKP'li Bülent Turan: 145.248 TL

5.AKP'li Fehmi Küpçü: 130.498 TL

6.CHP’li Özgür Özel: 78.120 TL

7.CHP’li Ali Haydar Hakverdi: 77.882 TL

Görüldüğü üzere

ilk üçte CHP'Lİ milletvekillerimiz bulunuyor.

Tebrikler

Tebrikler

Tebrikler

ALTINI

GÜMÜŞ

BRONZU kaptırmayan partiye ve parti milletvekillerini tebrik ediyoruz.

Rekorlar bitmiyor

Devam mı?

Devaaaaaam...

TBMM’de Başkanlık Divanı üyesi milletvekillerinin tartışmalara yol açan yüksek haberleşme harcamalarının ardından, makam araçlarında kullanılan akaryakıt faturaları da şöyle

EN ÇOK YOL YAPAN 10 VEKİL

1.CHP'li Katip Üye Özcan Purçu 130 bin 31 kilometre yol yaptı, 11 bin 535 litre benzin tüketti. Vekilin yakıt masarafı ise 44 bin 11 TL.

2.CHP'li Katip Üye Ali Haydar Hakverdi 115 bin 303 kilometre yol katetti, 10 bin 744 litre benzin tüketti. Vekilin yakıt tüketimi için harcanan para 41 bin 713 TL.

3.Fatura harcamaları ile gündeme gelen ve katip üyeliği görevinden istifa eden CHP'li Elif Doğan Türkmen 106 bin 708 kilometre yol yaparak üçüncü sırada yer aldı. Türkmen, 9 bin 698 litre yakıt tüketirken, yakıt için 37 bin 348 TL ödendi.

4.CHP'li İdare Amiri Tufan Köse 102 bin kilometre yol yaptı, 10 bin 108 litre yakıt tüketti. Vekilin makam aracının yakıt gideri 38 bin 877 TL.

Alkış

Alkış

Alkış

Yılların eskitemediği CHP ye tüm zamanların en çok alkışı gelsin lütfen

Kürsüye bakıyoruz.

1.CHP

2.CHP

3.CHP

TEBRİKLER

TEBRİKLER

TEBRİKLER

Hep bugünden bakıyoruz aslında birazda eskiye eski haberlere bakalım mı?

Ne dersiniz?

CHP'nin Çin gezisi dönüşünde bavul rötarı yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyeti taşıyacak uçak, yolcuların yaptığı alışveriş sonrası aşırı yük nedeniyle alması gereken yakıtı alamadı. Uçak bu nedenle Trabzon'da yakıt ikmali yapacak.

18.01.2013 12:28 DIŞ POLİTİKA

Rekorlar partisi kökü maziye dayanan bir partimizi tebrik ediyor yeni rekorları Türk siyasi hayatımıza kazandırmasını büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz.

Hadi bakalım.

Ya Allah bismillah

Eminim sadece Ülkemizde değil

DÜNYA SİYASİ LİTERATÜRÜNE GİREN

SİYASİ REKORLARI EGALE EDEN

YENİ REKORLAR ile yıllardır çıkamadığınız birincilik kürsüsü ile ülkemizi ve insanımızı gururlarıdırlar, mutlu ederler.

HAAAA sahi son 15 yılda girdiği seçimlerdeki başarı rekorlarını birde son referandumu unuttum sanki.

Selam ve dua ile..