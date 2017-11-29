Resmi Gazete'de yayımlanarak bir süre önce yürürlüğe giren Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi, düzenlenen toplantıyla Kahramankazanlılara tanıtıldı

Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olan Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek olan proje göz doldurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kahramankazan'ın Satıkadın ve Kayı mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi düzenlenen toplantıyla Kahramankazanlılara tanıtıldı. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve beraberindeki bürokratlar ile ilçe protokolü ve Kahramankazanlılar katıldı. Kahramankazan Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Şen, toplantıda projeyi vatandaşlara tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sırasında projeye ilişkin animasyon gösterimi yapıldı. Proje ve projeye ilişkin animasyon izleyenlerden tam not aldı. Toplantı kapsamında vatandaşların da görüşleri alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçenin çehresini değiştirecek

Kahramankazan’da ticaret ve yaya trafiğinin kalbi konumundaki Satıkadın ve Kayı mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Satı Kadın Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilçenin çehresi değişecek. 52.3 hektarlık bir alanı kapsayan proje bölgesinde 1172 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Bu bağımsız bölümlerin çoğunluğunu işyerleri ve konutlar oluşturuyor. Bu alanda inşa edilecek yeni yaşam ve ticaret alanlarının yapılması için ilk olarak imar planı değişikliği yapılacak. Daha sonra kıymet takdiri yapılarak, hak sahipleriyle anlaşma sağlanacak. Hak sahiplerine, yeni proje kapsamında yine ev ya da işyerlerinin bulunduğu bölgelerde daire ya da dükkânları verilecek. Proje kapsamında ev ya da işyerlerini boşaltmak zorunda kalacak olan hak sahiplerine kanunun belirlediği ölçülerde kira yardımı da yapılacak. Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgede modern ve lüks konutlar, ticaret merkezleri, yaşam alanları, rekreasyon alanları, park ve bahçeler yapılacak. Böylece Kahramankazan şehir merkezinin çehresi değişerek daha modern bir görünüme kavuşacak.

Yerinde kentsel dönüşüm

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şeffaf ve saydam bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, bu toplantının da bunun bir kanıtı olduğunu söyledi. Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’yle birlikte ilçenin çehresinin değişeceğini anlatan Ertürk, projenin yerinde bir kentsel dönüşüm anlayışı ile gerçekleştirileceğini söyledi. Proje ile vatandaşların eski, riskli ve kullanım ömrünü tamamlamış yapılar yerine daha modern ve konforlu yapılara kavuşacağını ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

Kimse mağdur olmayacak

“Projenin yapılacağı bu bölge, ilçemiz ticaret ve yaya trafiğinin kalbi konumunda olan bir bölge. Ancak buralarda eski yapılar, dar yollar ve ömrünü tamamlamış binalar da bulunuyor. Bu proje ile burada Türkiye’nin parlayan yıldızı Kahramankazan’a yakışan modern ve çağdaş yapılar ve alanlar oluşturacağız. Buralarda yaşayan ve işyerleri bulunan vatandaşlarımız, proje sonrasında yine yaşadıkları ve işyerlerinin bulunduğu alanlarda daha modern ve lüks konutlarda yaşamaya devam edecek. Kimse mağdur olmayacak. Aksine tüm hak sahiplerinin evleri ve işyerleri daha da değerlenecek. Oluşturacağımız proje ofisinde yetkili arkadaşlarımız, her gün vatandaşlarımıza projeyi anlatacak. Böylece kimsenin kafasında bir soru işareti kalmayacak. Bu projeyi vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, yapacağı kentsel dönüşüm projesiyle bu alanda yine örnek olacak."