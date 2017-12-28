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Ressam Osman İleri’nin “Kalemden Kağıda Yolculuk” adlı Kara Kalem Sergisi açıldı

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Ressam Osman İleri’nin “Kalemden Kağıda Yolculuk” adlı Kara Kalem Sergisi açıldı
Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda gerçekleşen “Kalemden Kağıda Yolculuk” adlı Kara Kalem Sergisi açıldı.

Ressam Osman İleri’nin karakalem eserlerinin sergilendiği serginin ilk gününde, sanatçıyı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal da yalnız bırakmadı.

Kara Kalem Atatürk portrelerine hayran kaldı

Doğa ve insan portrelerinin yer aldığı sergide özel bir bölüm ayrılan Atatürk sergisi de sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Atatürk portrelerini uzun uzun inceleyen ve Ressam İleri’den bilgi alan Yaşar, “Ata’mızı çok güzel resmetmişsiniz Çizim tekniğiniz kadar tablolarınıza verdiğiniz ruh da çok etkileyici. Başarınızdan dolayı kutluyorum” diye tebrik etti.

“Sanatın olduğu yerde başarı olur, güzellik olur”

Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de sanata ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini de belirten Yaşar, “Kapımız sanatın her dalına ve sanatçılarımıza her zaman açıktır. Göreve geldiğim günden beri birbirinden ünlü sanatçılarımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sanatın olduğu yerde barış, sevgi, güzellik olur” dedi. Sergi, 31 Aralık’a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

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