Reza Zarraf işi, Halk bank tutuklusu Atilla ve %35 oy Kerkük'le arttırılmak isteniyor...

Oğuz Güler

Tüm bu yazdıklarım söylenti ama yazdıklarım doğru çıkabilir diye ilk yazan olmalıydım. Söylenti o ya biraz İran seviciliği söylenip böyle anılan zamanın başbakanı Davutoğlu suyun başına geçtim ve zamanla Tayyip beyi harmana bekçi yapar, ülke ve parti bana kalır formatına sokuldu. Şu Çankaya üniversitesi hocalarından vefasız vekil ve etrafındaki zavallı avaneler Davutoğlunu gambazlayarak ülkeyi sıkıntıya soktular...

Söylenti o ya Davutoğlu başta Egemen bey olmak üzere 3-5 bakan ve hatta Hayati Yazıcı ile de çok sıkı fıkı olan Zarraf ile iş konusundaki söylentiler yüzünden ülkemize zarar verdiği savıyla Zarraf'ı İran'a paketlemek istediğinden işler karışmış. Bu durumu evindeki yakınından öğrenen CİA Zarrafı bulup bak İran'a paketlenirsen orada idam edilirsin diyerek ABD'ye gitmeye ikna etmişlerdir. Ayrıca önemli bilgilerle bize gelirsen bir elin yağda bir elin balda hatta on parmağın Ebrudan daha güzellerin üzerinde olur diyerek ikna edilerek dönemin ABD elçisi ile de konuşup ikna olur ve ABD'ye uçup Davutoğlunun İran'a paketleme oyunundan kurtulur denmekte. ABD bir taşla bir kaç kuş vurmuş ve Zarrafıda söz verdiği gibi krallar gibi yaşandığı söylenmektedir. Ben hükümetin yerinde olsam bazı gerçekleri açıklardım. Hatta Zarrafı CİA ajanları ile görenlerin olduğu biliniyor. Biz Zarrafın Zafer beyin ve Türkiyenin aleyhine kullanılmaması için geri verilmesinden yanayız o yüzden ülkemize dönmesi için uğraş veriliyor.

Burada Davutoğlu Zarraf yakınlığını bahane ederek Zafer Çağlayanı harcarsa Tayyip beyin bir beyin lobunu bir kısmının keseceğini ve elini ayağını budayacağını bilmektedir. Çünkü bakanlar kurulunda sıkıntılı işlerin içinden Zafer beyin pratikleri ile aşıldığından onuda 3-5 bakanla harcama sevdasına hatalar yapıldı. Bu arada bu teslimat planı esnasında ismi bende mahvuz bakan ABD ambargosunu aşacak yollardan biri olarak İran tarafında bir petrol tesisi ve bizim tarafta da gümrüksüz bölge ile bir bağlantı yapılacaktı ama o bakanın yakını ilk temasın ardından 25 milyon dolar ve sonucunda da toplam 60 milyon dolar civarı para İran tarafına kaptırılır ve tam o ara işler karıştığından bu paranın üstüne gidilemez ve öylece para kaptırılır.

Söylenti o ya Zarraf konusunu CİA'ya aktaran göya eşiymiş ama inşallah bu bilgi doğru değildir. Hatta çok ileri gider ve evlendikten sonra Ebru hanın bir yerlere rapor sundukça sulanmış, sulanmış ve bakanlarla olan konuşmalara kadar bilgiler Satrüne aktarmış ve kocasının ölmesini önlemiş miş denmekte...

Bu arada ABD'de tutuklu olan Halk bankası genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla konusu da muamma. Hakan Atilla Asya banktan gelen ekipten ve tescilli Fetöcülerdenmiş. Sık sık ABD'ye gitmesi yüzünden dikkat çekmesi ve Baylock olduğu anlaşılan Atilla ABD'den ikaz edilerek tutuklanacan diye uyarılır ve sanal belgelerle ABD'ye kaçar ve orada göya tutuklu dense de o da krallar gibi dışarıdaymış! Türkiye'de tutuklanacağını bilen Atilla iyi bir manevrayla kurtulup ABD'de ülkemiz aleyhine önemli sahte belgelerle bizi zor duruma düşürdüğü yakında konuşulacak. Her şey amatörce davranan ve bazı sıkıntılara bulaştığı söylenen Zafer beyin beynini bu ülkeye hizmetten kopartılarak şimdi ABD'de ki davaya dahil şantajı ile tutuklu İzmirli papazı kurtarmakta diğer bir plan olsa gerek. Evet insanlar bazen hata yapar ama bunu ülkesine katkı yaparken oldu bu istenmeyen yol kazasıdır ve siyasette artık kanıksanmıştır. Bu ülkenin insanı acımasızdır bu gün alkışlar yarın yuhalar ama bilenler kahramanları yıpratmak isteyenlerin içinden onları zamanla ayıklar.

Gelelim Barzani işine. Barzani referandum ilan ettiği gün MGK toplanır işin artısına eksisine baktıktan sonra akabinde hava sahamızı kuzey Irak'a kapar, Haburdan geçişleri engeller, Petrol akışını durdurur ve bunların yanında barajlarımıza su dopolamayı arttırır ve acil Irak hükumeti elektrik, iletişim ve maaş kesme ile tüm haberleşmelerini engellenseydi belkide aklımıza gelmeyen 3-5 yaptırımla işin pahalı olduğunu göstererek referandumdan caydırabilinirdi. Yok şimdi ABD referandum istemiyormuş falan filan işine ben inanmam çünkü ABD miçtir ve hıristiyan zihniyetli olduğundan bizi yarı yolda hep bıraktı yine bırakacaktır. ABD ne dost ne müttefiktir, sadece miç oğlu miçtir. Hatta ABD istese bizim Sivastan sonra uçaklarımızı bile uçurtmazsa buna şaşırmam. Kandile bile operasyon için uçuş izni aldığımız ülkeyle mantıklı oturup kalkacaz ki işler yoluna girsin. Bu durum Tayyip beyi savaşa itekleme ve onu harcama hamlesi olduğunu düşünüyorum. Sanırım bahar aylarında İktidar iktidarda kalamayabilir. Eğer hava sahamız Uçak yazılımlarımızı yenilemişse yani uçaklarımız uçar ve Kerkük'e bindirme yapabilirse %35 civarına düşen oylar yüzünden iktidar belki kendini Kerkük'le toplamak isteyebilir veya makasa gelip BATABİLİR. İnşallah oy yüzünden değil Ankara anlaşması yüzünden bu işler düşünülüyordur. Rabbim bizi savaştan korusun ama kürt kartını da zamanında önlem almadığımızdan kaçınılmaz son savaşılacak olabilir ama Barzani son dakikada İngiltereyi dinleyip bu sevdadan vaz da geçebilir. İngiltere, Fransa, Rusya, İran ve Çin ile İpek yolu projesi yüzünden Türkiyeyi başta İngilterenin hamleleri yüzünden kurtarabilirler ve onlar sayesinde referandum oyunu bozulur diye düşünüyorum. Yoksa işler mafiş iktidar ise hepten mafiş durumda çünkü CB her işe bakmaktan kafayı yemek üzere olduğundan sağlıklı karar veremez halde diye düşünüyorum ama ters gelişmeler olursa kaybeden gariban vatandaşımız olmaz inşallah...