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Rıdvan Şükür, Atletizm Federasyonu’nu ziyaret etti

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Nur Çelebi

Dağcı ve maratoncu Rıdvan Şükür, Atletizm Federasyonu’nu ziyaret etti, Federasyon başkanı Fatih Çintımar ile sporda dopingin nedenleri ve mücadele şekillerini hakkında görüştü, yeniden göreve seçilen Federasyon başkanına ve yönetim kuruluna başarılar diledi.  

Anlara Ulus’ta bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu merkezinde yönetim kurulu başkanı Fatih Çintımar ile görüşen Dağcı ve maratoncu Rıdvan Şükür, federasyonun yeni dönem eğitim programı hakkında bilgi aldı. Federasyondan amatöre destek talep eden Şükür, yeni yönetimin bu konudaki çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Rıdvan Şükür, dopingle gelen başarının başarı olmadığını belirtti, ayrıca Şükür, Federasyon başkanı Fatih Çintımar’a ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

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