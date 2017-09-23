Rıza Sarraf işi, Halk bank tutuklusu Atilla ve %35 oy Kerkük'le arttırılmak isteniyor...

Oğuz Güler

Tüm bu yazdıklarım söylenti ama yazdıklarım doğru çıkabilir diye ilk yazan ben olmalıydım. Söylenti o ya biraz İran seviciliği söylenip böyle denen zamanın başbakanı Davutoğlu suyun başına geçtim ve zamanla Tayyip beyi harmana bekçi yapar , ülke ve parti bana kalır formatına sokuldu. Şu Çankaya üniversitesinin vefasız vekil olan hocası ve etrafındaki zavallı avaneler Daavutoğlunu gambazlayarak ülkeyi sıkıntıya soktular...

Söylenti o ya Davutoğlu başta Egemen bey olmak üzere 3-5 bakan ve hatta Hayati yazıcı ile de çok sıkı fıkı olan Sarraf ile iş konusundaki söylentiler yüzünden ülkemize zarar verdiği savıyla Sarraf'ı İran'a paketlemek istemiş. Bu durumu evindeki yakınından öğrenen CİA Sarrafı bulup bak İran'a paketlenirse orada idam edilirsin diyerek ABD'ye gitmeye ikna etmişlerdir. Ayrıca önemli bilgilerle bize gelirsen bir elin yağda bir elin balda hatta on parmağın Ebrudan daha güzellerin üzerinde olur diyerek ikna edilip dönemin ABD elçisi ile de konuşup ikna olur ve ABD'ye uçup Davutoğlu oyunundan kurtulur denmekte. ABD bir taşla bir kaç kuş vurmuş ve Sarrafıda söz verdiği gibi krallar gibi yaşandığı söylenmektedir. Ben olsam bu gerçekleri açıklarım. Hatta Sarrafı CİA ajanları ile görenlerin olduğu biliniyor. Biz Sarrafın Zafer beyin ve Türkiyenin aleyhine kullanılmaması için geri verilmesinden yanayız o yüzden ülkemize dönmesi için uğraş veriliyor.

Burada Davutoğlu Zafer Çağlayanı harcarsa Tayyip beyin bir beyin lobunu keseceğini ve elini ayağını budayacağını bilmektedir. Çünkü bakanlar kurulunda sıkıntılı işlerin içinden Zafer beyin pratikleri ile aşıldığından onuda 3-5 bakanla harcama sevdasına bir çok hatalar yapıldı. Bu arada bu teslimat planı esnasında ismi bende mahvuz pratik zekalı bakan ABD ambargosunu aşacak yollardan biri olarak İran tarafında bir petrol tesisi ve bizim tarafta da gümrüksüz bölge ile bir bağlantı yapılacaktı ama o bakanın yakını ilk temasın ardından 25 milyon dolar ve sonucunda da toplam 60 milyon dolar civarı para İran tarafına kaptırılır ve tam o ara işler karıştığından bu paranın üstüne gidilemez ve öylece para kaptırılır.

Söylenti o ya Sarraf konusunu CİA'ya aktaran göya Ebru hanımmış ama inşallah bu doğru bilgi değildir. Hatta çok ileri gider ve evlendikten sonra Ebru hanın rapor sundukça sulanmış, sulanmış ve bakanlarla olan konuşmalara kadar Satrüne aktarmış ve kocasının ölmesini önlemişmiş denmekte...

Bu arada ABD'de tutuklu olan Halk bankası genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla konusu da muamma. Hakan Atilla Asya banktan gelen Fetöcülerdenmiş. Sık sık ABD'ye gitmesi yüzünden dikkat çekmesi ve Baylock olduğu anlaşılan Atilla ABD'den tutuklanacan diye ikaz edilir ve sanal belgelerle ABD'ye kaçar ve orada göya tutuklanır dense de o da krallar gibi dışarıdaymış! Türkiyede tutuklanacağını bilen Atilla iyi bir oyunla kurtulup ABD'de ülkemiz aleyhine önemli sahte belgelerle bizi zor duruma düşürdüğü yakında konuşulacak. Her şey amatörlük yapan Zafer beyin beynini ülkeden kopartarak Zafer bey ABD şimdi davaya dahil ederek tutuklu papazı kurtarmakta diğer bir plan olsa gerek. Evet insanlar bazen hata yapar ama bunu ülkesine katkı yaparken oldu bu göçük yol kazasıdır ve siyasette artık kanıksanmıştır. Bu ülkenin insanı acımasızdır bu gün alkışlar yarın yuhalar ama bilenler kahramanları yıpratmak isteyenlerin içinden onları zamanla ayıklar.

Gelelim Barzani işine. Barzani referandum ilan ettiği gün MGK toplanır ve hava sahamızı kürt kısmına kapar, Haburdan geçişleri engeller, Petrol akışını durdurur ve bunların yanında barajlarımıza su dopolamayı arttırır ve acil Irak hükumetininde elektrik, iletişim ve maaş kesme ile haberleşmelerini engellenseydi belkide aklımıza gelmeyen 3-5 yaptırımla işin pahalı olduğunu göstererek referandum caydırabilinirdi. Yok şimdi ABD referandum istemiyormuş falan filan işine ben inanmam çünkü ABD miçtir ve hıristiyan zihniyetli olduğundan bizi yarı yolda hep bıraktı yine bırakacaktır. Hatta bizim Sivastan sonra uçaklarımızı bile uçurtmazsa buna şaşırmam. Yani Kandile bile operasyon için uçuş izn aldığımız ülkeyle mantıklı oturup kalkacaz ki işler yoluna girsin. Bu Tayyip beyi savaşa sokma ve onu harcama hamlesi olduğunu düşünüyorum. Bahar ayına İktidar iktidarda kalmayabilir. Eğer hava sahamız Uçak yazılımlarımızı yenilemişsek yani uçaklarımız uçar ve Kerkük'e kısa zamanda girilirse %35 civarına düşen oylar yüzünden iktidar belki kendini Kerkük'le toplar veya BATAR. İnşallah oy yüzünden değil Ankara anlaşması yüzünden bu işler düşünülüyordur. Rabbim bizi savaştan korusun ama kürt kartını da zamanında önlem almadığımızdan kaçınılmaz son savaşılacak gibi ama Barzani son dakikada İngiltereyi dinleyip bu sevdadan vaz geçecek sanırım. İngiltere ve Fransa Çin ile İpek yolu projesi yüzünden Türkiyeyi kurtarabilirler ve onlar sayesinde referandum oyunu bozulur diye düşünüyorum. Yoksa işler mafiş iktidar hepten mafiş durumda kalacak ve kaybeden gariban vatandaşımız olacak...