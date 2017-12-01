RIZA SARRAF; KONUŞTUKÇA…

Ergün Aydoğan

Kim bu Rıza Sarraf, Bakanlar Kurulu karar ile Türk vatandaşı olan, İran asıllı 33 yaşında genç bir adam. Aynı zamanda sanatçı Ebru Gündeşin eşi, yani; Milli damat…

İyi çocuk… Hayırsever insan…

Türkiye ihracatının yüzde 15’nin tek başına yapan, önemli iş adamı…

Dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından ihracat ödülü verilen…

Sağında solunda Türk bayrakları, iktidar medyasında, iktidarı gazetecileri tarafından özel program yaptırılan adam; ABD’de mahkemede konuşuyor.

İyi, hayırsever çocuk konuştukça, abdestinden şüphesi olmayanların; abdesti kaçıyor!

Amerikan ajanı. Kara paracı. Rüşvetçi. Şarlatan. Kumpasçı. Dış güçlerle birlikte kumpasa alet olan tezgahçı. Canın cehenneme ulan Rıza! İyi, hayırsever çocuk oldu şimdi kaka çocuk…

Heyecan dorukta. Akşamları dizi izler gibi; bizim Rıza ne diyecek o izleniyor.

Söylediklerinde bir sürpriz yok. Bilinen, üçüncü kişiler tarafından dile getirilen yenilir yutulur işler değil. Bunu dile getiren bizzat kişinin kendisi olduğu için son derece önemli. Ama bu sefer iddiaya konu olan kişiler bizzat fiili gerçekleştiren kişiyi yalanma, söylediklerini itibarsızlaştırma mücadelesinin gayretinde.

Ama şaşkınlar. İktidar sözcüleri panik halinde... Birinin dediği diğerininkiyle çelişiyor. Mesela; Bekir Bozdağ, Rıza ABD’nin elinde rehindir. Rehin olan kişinin söylediklerinin bir önemi yok tura getirmeye çalışırken…

AKP Grup Başkanvekili; Naci Bostancı, Rıza’nın gidişine göz yumanlar, ihmal edenler var. Bunun gidişine müsaade edilmemeliydi…

Hangisi doğru? Gidişine neden müsaade ettiniz? Haberiniz mi olmadı, göz mü yumdunuz?

Rıza’yı ABD’den istemeler, sahip çıkma gayretleri sonuç vermedi. Pislikler dökülüyor…

Anlaşılan birilerinin iyi çocuk olarak kullandığı, başkalarının da iyi çocuğuymuş!

Bizimkiler diyor ki, biz ambargoyu delmedik. İran’la ticaret hakkımızı kullandık, başka ülkelerde İran’la ticaret yaptı. İran bu işleri yapan kendi vatandaşı; Bebek Zencani’yi yargıladı, idama mahkum etti. Biz yargılamaları, önledik, üstünü kapattık.

Ticaret yapan başka ülkeler ABD’nin yaptırımına muhatap oldu, ceza ödedi.

2009’da benzer bir suçlamaya muhatap olan Credit Suisse İran, Libya gibi IEEPA’nın (Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası) yaptırım radarı ülke vatandaşlarının parasal transferlerine aracılığı nedeni ile (anlaşma yoluyla) 600 milyon dolara yakın bir ceza ödedi. Deutche Bank ise benzer suçlamalar ile 2008’den itibaren Amerikan ve İngiliz makamlarına yaklaşık (anlaşma yoluyla) 10 milyar dolar civarında ceza ödemek zorunda kaldı. Parasal transferler ABD dışında gerçekleşse de hem Credit Suisse’in hem de Deutche Bank’ın uluslararası bankacılık operasyonlarının niteliği ve Amerika’da da temsil edilmesi nedeni ile ceza ödemek zorunda kaldı.

Bu işleri yapanlar bir taraftan doğru yatıklarını iddia ederken bir taraftan da, adı geçen bankalara kesilecek ekonomik cezalar bankacılık sistemimiz etkilemez noktasında. Anlaşılan o ki, bankalara kesilecek bir ceza beklentisi var. Ve bu cezaların bankacılık sitemini sarsmayacağına yönelik piyasaya psikolojik hazırlık yapılıyor.

Türkiye Bankacılık-Bankalar bir cezaya muhatap kalırsa, kesilen cezaları, bu işlere aracılık ettiği ve yüksek bedelli (milyon dolar ve Euro’yu alanlar) komisyon aldığı iddia edilen kişilere rücu edilsin. Yani komisyonları kimler aldıysa cezaları da onlar ödesin. Hadi diyelim İran’la ticaret hakkımız peki, bu komisyonlar neyin nesi? Bunu biz söylemiyoruz, sizin iyi çocuğunuz diyor. İnanmayalım mı? E bizi bu iyi, hayırsever çocuğun ihracatın yüzde 15’ni yaptığına inandırdınız!

Heyecan dorukta! Akşam ABD’den canlı gelecek ifşaatlar yine birilerinin abdestini kaçırmaya devam edecek! Küresel güçlerle çıkılan yolda, küresel güçler, küresel güçlerin kullandığı iyi çocuklar, yola çıktıklarını yolda bırakabilir.