Rozi Khan Kimdir?

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game of Thrones dizisinin popüler yıldızı Peter Dinklage’ın Pakistan da yaşayan Rozi Khan ile benzerliği uzun zamandır sosyal medyanın en çok paylaşılan haberleri arasında yeri almıştır. Pakistan’da yaşayan Rozi Khan, Game of Thrones dizisinin başarılı oyuncusu Peter Dinklage ile benzerliği nedeniyle önce ülkesinde sonra da tüm dünyada neredeyse Peter Dinklage kadar ünlü olmuştur. Gün içinde birçok kişiyle fotoğraf çektiren Rozi Khan aynı zmanda Pakistan’da çalıştığı yere sayısız turistin gelmesine ve satışlarının olağan üstü artış göstermesine neden olmaktadır.